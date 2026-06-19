El refugio de Alice Campello: una villa exlusiva con piscina infinita y vistas al mediterráneo

Alice Campello y Álvaro Morata anunciaron el pasado enero su divorcio tras nueve años de matrimonio y cuatro hijos en común. El futbolista explicó que habían meditado mucho su decisión, sin terceras personas involucradas y manteniendo el cariño mutuo.

De hecho, mantuvieron el apego hasta tal punto que el jueves, en la fiesta de presentación de 'NEW' - la nueva campaña de El Corte Inglés-, posaron juntos, confirmando reconciliación.

Ambos lucían sonrientes, cómplices y con una naturalidad que no pasó desapercibida. Antes, Alice había hecho sus maletas para pasar unos días con cu pareja y sus hijos, Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella, en una villa situada en primera línea de mar en Menorca. Sin duda, la 'influencer' ha querido estrenar el verano de la mejor manera posible.

Un oasis frente al mar

Campello no ha elegido cualquier alojamiento, sino la Villa Marella, una finca de la urbanización de Cap d'en Font, ubicada en el municipio de Sant Lluís. La casa se ha construido como un auténtico oasis, con guiños a la arquitectura y la cultura local, pero también otorgando relevancia al orden minimalista y a la entrada de luz natural. Juntamente con su fachada pintada de un blanco inmaculado, da la sensación de un hotel de cinco estrellas.

La vivienda, de 300 metros cuadrados, dispone de varias estancias: cuatro habitaciones, cuatro cuartos de baño, un amplio salón con cocina americana (sin paredes que impidan la entrada de luz), una espléndida piscina y un jardín que permite disfrutar del buen tiempo, las vistas al mediterráneo y, sobre todo, las puestas de sol.

Villa Marella en Cap d’en font, Menorca, Islas Baleares. / Stay and Sail

Planta completamente abierta

Lo más destacable del inmueble es, quizás, la calma que transmite: no hay tejados ni adornos, solo grandes líneas que separan visualmente las áreas interiores y exteriores de la villa. El cristal sustituye a las paredes, dando paso a grandes ventanales sin marco, que hacen del lugar un entorno mucho más amplio, luminoso y armónico. Asimismo, las puertas desaparecen creando una planta abierta.

El interior es sofisticado, así como acogedor. El salón, que actúa como corazón de la casa, usa tonos neutros, maderas claras y textiles naturales que permiten centrar la atención en las vistas panorámicas al mar. Cuenta con un elegante ventilador de techo, un sofá en L y una área de tertulia perfecta para acoger invitados.

Interior de Villa Marella. / Stay and Sail

Piscina infinita

No se puede esperar menos del exterior. La piscina rompe con el estilo soterrado tradicional y sobresale del terreno, delimitado por unos bordes cálidos. El diseño juega con los contrastes: por un lado, tenemos la piedra caliza y, por otro, el agua turquesa y el césped. No obstante su secreto reside realmente en cómo la piscina se funde con el mar de un simple vistazo, alineándose con el horizonte. Este tipo construcciones se enmarcan dentro del estilo de piscina 'infinita'.

El jardín está preparado para las largas sobremesas de verano, ya que debajo de los porches hay varias zonas 'chill out'. Además, a un lado, se encuentra una barbacoa de obra, acompañada de una mesa exterior con zona de fregado, perfecta para hacer reuniones con amigos.