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Alice Campello y Álvaro Morata, la viva imagen de la felicidad en su primer posado juntos tras su reconciliación

19/06/2026 Alice Campello y Álvaro Morata EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

19/06/2026 Alice Campello y Álvaro Morata EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD / EUROPA PRESS / Europa Press

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Madrid
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 Alice Campello y Álvaro Morata son el claro ejemplo de que 'el amor puede con todo'. Si a principios de 2026 la pareja decidía separarse un año después de dar una segunda oportunidad a su relación tras la grave crisis que atravesaron en el verano de 2024, apenas cinco meses después -y cuando creíamos que su ruptura era definitiva- han decidido dar un paso atrás y continuar luchando por su matrimonio y por la preciosa familia que han formado junto a sus hijos: los mellizos Leonardo Alessandro (8), Edoardo (5) y la pequeña Bella (3).

 El futbolista y la influencer hacían pública su inesperada reconciliación asistiendo juntos y de lo más cariñosos al concierto de Bad Bunny en Madrid el pasado 31 de mayo, y a corazón abierto el jugador confirmaba su felicidad en conversación con el periodista Javi Hoyos confesando que "no puedo vivir sin ella. Es la mujer de mi vida y la madre de mis hijos".

Y después de unas vacaciones en familia en Menorca, este jueves Alice y Álvaro han protagonizado su primer posado juntos después de su tercera oportunidad y han acaparado todos los flashes en la multitudinaria fiesta con la que El Corte Inglés ha presentado en el exterior de su centro de Paseo de la Castellana la segunda edición de La Plaza NEW.

 Una cita muy especial que combina moda, música y gastronomía y a la que han acudido infinidad de rostros conocidos para celebrar el inicio del verano, como Victoria FedericaMaría Becerra; Lucía Rivera; Dulceida y Alba Paul; María Pombo y Pablo Castellano; sus hermanas Lucía y Marta con sus respectivos maridos, Álvaro López Huerta y Luis Zamalloa; Violeta Mangriñán; Laura y Anita Matamoros... pero han han sido Morata y la fundadora de la firma de belleza 'MASQMAI' los que han desatado una mayor expectación a su paso por el photocall.

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 Radiante con un diseño azul cielo de inspiración helénica, Alice ha posado abrazada al futbolista derrochando miradas, sonrisas y confidencias, fruto del gran momento que están viviendo tras su reconciliación. "Estamos muy bien, muchas gracias" ha confesado el madrileño mirando con adoración a su mujer, mientras la italiana ha esquivado las preguntas de la prensa dejando claro que una imagen vale más que mil palabras y están más felices que nunca.

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