Sabrina Carpenter logra una orden de alejamiento de cinco años contra su presunto acosador

La cantante Sabrina Carpenter ha obtenido una orden de alejamiento de cinco años contra su presunto acosador, y su caso vuelve a poner el foco en una realidad cada vez más inquietante para las grandes estrellas: la invasión de su espacio privado y la conversión de sus casas en escenarios de amenazas, allanamientos o ataques. En los últimos años, Rihanna ha sufrido varios episodios de este tipo, desde el hombre acusado de entrar en su vivienda de Hollywood Hills y pasar unas 12 horas dentro, hasta el reciente tiroteo contra su casa de Beverly Hills mientras ella estaba en el interior. Ariana Grande también logró protección judicial tras los repetidos allanamientos de un acosador, y Taylor Swift obtuvo una orden de alejamiento contra un hombre que, según su denuncia, intentó acceder a su residencia de Los Ángeles.

Ahora le ha tocado este infierno a Sabrina Carpenter, que ha conseguido que la justicia de Los Ángeles mantenga alejado durante los próximos cinco años a William Applegate, un hombre de 31 años al que acusa de haber intentado acceder en repetidas ocasiones a su vivienda. La orden, dictada por el juez David L. Wasserman, obliga al presunto acosador a permanecer a una distancia mínima de 90 metros de la artista, de su domicilio, de su vehículo y de su entorno más cercano.

La resolución también le prohíbe comunicarse con Carpenter y poseer armas durante el periodo de vigencia de la medida. La decisión convierte en permanente, durante cinco años, la protección temporal que la intérprete había solicitado semanas antes tras denunciar varios episodios que, según su declaración, le hicieron temer por su seguridad.

Desde mayo

El caso de Carpenter comenzó a finales de mayo, cuando la artista pidió una orden de protección después de asegurar que Applegate se había presentado varias veces en su casa de Los Ángeles "sin previo aviso ni invitación". Según los documentos judiciales recogidos por distintos medios estadounidenses, el hombre habría llegado hasta la puerta principal de la vivienda el 23 de mayo tras superar una valla de seguridad y habría intentado abrir la puerta.

La denuncia sostiene que el acusado no se limitó a una aparición aislada. Applegate habría rondado la casa durante semanas, habría aparcado cerca de la vivienda y habría regresado incluso después de ser detenido. Algunos medios apuntan que el hombre intentó llegar a la puerta de Carpenter más de una docena de veces, un patrón que elevó la preocupación del equipo de seguridad de la cantante.

Carpenter afirmó ante el tribunal que no conocía al acusado, que nunca había hablado con él y que no tenía ningún tipo de relación con él. La artista, una de las grandes figuras del pop actual tras el éxito de temas como 'Espresso' y 'Please Please Please', describió los hechos como una grave invasión de su intimidad y de su seguridad personal.

Un relato delirante ante el juez

Durante la vista, Applegate se representó a sí mismo y defendió una versión disparatada de los hechos. Según recoge la prensa estadounidense, el acusado aseguró que él y Sabrina Carpenter formaban parte de un supuesto "programa militar gubernamental clasificado" y que debían estar juntos para "salvar al mundo".

Por si fuera poco, también explicó que él y Carpenter estaban en el "centro" de ese supuesto programa y que su unión era esencial no solo para el éxito de la misión, sino también para la "seguridad nacional y global" y para la continuidad de la humanidad como especie. También sostuvo que ambos se habían conocido durante un concierto de la cantante en Londres en julio de 2025.

El juez ve angustia emocional grave

El juez consideró que existían pruebas suficientes de que la conducta del acusado había provocado "angustia emocional grave" a Carpenter. Además, un detective de la Policía de Los Ángeles señaló que el comportamiento de Applegate encajaba con un patrón de "fijación obsesiva" y de riesgo creciente.

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La abogada de la cantante, Blair Berk, subrayó ante el tribunal que Carpenter teme tanto por su propia seguridad como por la de las personas que conviven con ella. La orden de alejamiento no solo protege a la artista: también incluye a su hermana, Sarah Carpenter, y a la pareja de esta, George Smith, que residen con la cantante.