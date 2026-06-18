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El refugio de Melendi: un pueblo medieval con playas de aguas cristalinas y arena blanca
El cantante asturiano se decanta por las islas cuando busca desconectar y pasar tiempo con los suyos
El refugio de Àngels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes
Valeria Montero
Melendi no veranea en Asturias, veranea en el Mediterráneo. El cantante asturiano es un asiduo a uno de los rincones más idílicos y protegidos de las Islas Baleares. Allí disfruta de un ambiente acogedor y con mucha historia en el que también se puede disfrutar de playas de aguas cristalinas.
Al norte de la isla de Mallorca se encuentra Alcúdia, un pueblo medieval amurallado cuyo origen se remonta al año 123 a.C. Antiguamente se conocía como Pollentia, estuvo habitada por fenicios, griegos y romanos y fue la capital de Mallorca. Es el lugar favorito del cantante para desconectar.
Más de siete kilómetros de arena blanca
Es una costa muy accidentada, por lo que está repleta de acantilados por esta zona, aunque más hacia el norte se suaviza y aparecen playas más rectas como la Playa de Alcúdia, con más de siete kilómetros de arena blanca y virgen.
Esta playa se divide en dos tramos: el Puerto Deportivo o Club Náutico y la zona que va desde Ciudad Blanca hasta la Playa de Muro, que se conectan a través de un agradable paseo marítimo. En las dos partes hay chiringuitos, baños públicos, duchas, sombrillas, hamacas y todos los servicios necesarios en una zona de playa. La de Muro cuenta con más de cinco kilómetros de longitud y el reconocimiento de Área Natural de Especial Interés, además de Bandera Azul.
La playa favorita de Melendi es Es Coll Baix, una cala espectacular y remota que se alza como el último reducto virgen de la costa de Alcúdia.
Patrimonio histórico
En 1974, el pueblo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico. De su pasado medieval se pueden visitar los restos del antiguo anfiteatro, del que todavía se conservan algunas tumbas, el foro y algunas zonas residenciales. Otros lugares relevantes son los museos, como el Museo de la Ciudad Romana de Pollensa, la Fundación de Arte Yannick y Ben Jacober o el Centro de Arte y Cultura de Can Fondo. También merecen la pena la iglesia de San Jaume, la ermita de la Victoria, el Ayuntamiento, la Torre Mayor o sus casas señoriales y renacentistas.
Junto a la muralla se extiende un enorme mercadillo cada martes y domingo conocido como Alcúdia Market, que es de los más importantes de la isla. Aquí se pueden adquirir souvenirs, ropa, complementos e incluso productos locales.
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