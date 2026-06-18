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El pueblo donde Joaquín Prat ha encontrado refugio tras ser padre: menos de 2.000 vecinos, olivos milenarios y la puerta de la Serra d'Espadà
El presentador y Alexia Pla han vivido los primeros días de su hija Jimena en Artana, la localidad castellonense de la familia materna, un tranquilo municipio de la Plana Baixa marcado por la naturaleza, las rutas y la tradición mediterránea
Redacción
Joaquín Prat atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. El presentador acaba de ser padre por segunda vez tras el nacimiento de Jimena, su primera hija en común con Alexia Pla. La pequeña llegó al mundo el pasado 8 de junio en el Hospital Universitario de La Plana, en Vila-real, y la pareja ha decidido pasar estos primeros días en un lugar muy significativo para la familia: Artana, el pueblo castellonense del que procede la familia de Alexia.
Lejos del ritmo de los platós, las cámaras y la agenda televisiva, Prat ha encontrado en este municipio de la Plana Baixa un refugio perfecto para disfrutar de la recién nacida. Él mismo ha contado que se encuentra en casa de sus suegros, “en un pueblito de Castellón, lejos del ruido”, arropado por los abuelos maternos y volcado en esa rutina tan intensa como emocionante de los primeros días de un bebé.
Artana no llega a los 2.000 habitantes, pero concentra buena parte del encanto del interior castellonense. Situada a unos 27 kilómetros de Castellón de la Plana, la localidad es conocida como una de las puertas de entrada al Parque Natural de la Serra d'Espadà, uno de los espacios protegidos más extensos de la Comunitat Valenciana. Su entorno combina montañas rojizas, pinares, alcornoques, campos de olivos y una calma rural que contrasta con el bullicio de la televisión.
Ese paisaje forma parte del día a día de la pareja durante esta etapa familiar. Entre los rincones más ligados a Artana destaca el Camí de la Solana, una de las rutas más conocidas del municipio y un recorrido que Joaquín Prat suele aprovechar para correr. El camino discurre entre pinares y olivos y conecta el casco urbano con algunos de los enclaves más queridos por los vecinos.
Uno de ellos es la Ermita de Santa Cristina, situada a unos dos kilómetros del centro. Construida en el siglo XVIII en honor a la patrona del pueblo, es uno de los lugares más visitados de Artana. Junto a la ermita se encuentra también una hospedería, hoy vinculada a la restauración, y un antiguo olivar que refuerza esa imagen de pueblo mediterráneo donde la vida parece avanzar a otro ritmo.
La fuente de la Solana es otro de los puntos simbólicos de la zona. Sus aguas han tenido históricamente importancia para el regadío de las huertas del municipio, y el paraje forma parte de esas pequeñas joyas locales que no siempre aparecen en las grandes guías, pero que explican muy bien la identidad del territorio.
Para Joaquín Prat y Alexia Pla, este rincón de Castellón tiene ahora un significado todavía más especial. Allí están viviendo los primeros días de Jimena, entre familia, descanso y esa felicidad doméstica que el presentador no ha ocultado al hablar de su nueva paternidad.
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