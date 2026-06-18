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Lucas, de Andy y Lucas, rebaja 100.000 euros su chalet a falta de compradores
La rebaja del inmueble supone una reducción cercana al 8%
Lucas, de Andy y Lucas, pone su casa en venta: este es su precio
La vivienda que Lucas González, exintegrante de Andy y Lucas, mantiene en la costa gaditana continúa en el mercado inmobiliario después de varios meses sin encontrar comprador. Según aparece especificado en el correspondiente anuncio de Idealista, el artista ha decidido ajustar el precio de venta de su chalet para intentar reactivar el interés por la propiedad.
El inmueble, situado en la exclusiva urbanización de Roche, en Conil de la Frontera, salió inicialmente a la venta por 1.200.000 euros. Ahora, tras una rebaja de 100.000 euros, el precio se sitúa en 1,1 millones de euros, lo que supone una reducción cercana al 8%.
Una rebaja para impulsar la venta del chalet en Cádiz
La decisión de bajar el precio responde a la falta de compradores para una propiedad considerada una de las más especiales dentro del patrimonio del cantante. El chalet forma parte de los bienes que Lucas González adquirió durante los años de mayor éxito de Andy y Lucas, cuando el dúo alcanzó una gran popularidad a comienzos de los años 2000.
La casa se convirtió entonces en uno de los refugios personales del artista en su tierra natal. Ubicada en un entorno privilegiado de la Costa de la Luz, la propiedad combina privacidad, cercanía al mar y acceso a una de las zonas residenciales más cotizadas del litoral gaditano.
Cala de Roche, un enclave exclusivo junto al Atlántico
El chalet se encuentra a pocos pasos de la Cala de Roche y a escasa distancia caminando de una amplia playa de arena fina que conecta con el término municipal de Chiclana. La zona destaca por su proximidad al océano Atlántico, su tranquilidad y el atractivo natural que la rodea.
La urbanización de Roche está rodeada de pinares protegidos, senderos y espacios de alto valor paisajístico. Además, ofrece servicios pensados para residentes, como vigilancia permanente, instalaciones deportivas, zonas infantiles, supermercado, farmacia y otros equipamientos que refuerzan su perfil como destino de segunda residencia y vivienda habitual.
Piscina privada, jardín y espacios pensados para el exterior
La vivienda se levanta sobre una parcela privada de unos 700 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida aproximada de entre 175 y 200 metros cuadrados, distribuida en dos plantas. En la planta baja se ubican un amplio salón con grandes ventanales, acceso directo al jardín y a la piscina privada, además de un porche cubierto, garaje cocina con salida al exterior, zona de lavandería, dos dormitorios dobles con armarios empotrados y un baño completo.
En la planta superior se encuentra el dormitorio principal, equipado con vestidor y grandes ventanales que aportan luminosidad. El exterior es otro de los grandes atractivos del chalet, con jardín, zonas de césped, vegetación mediterránea, baño exterior, espacio chill-out, aparcamiento privado, puerta automática y un perímetro vallado que garantiza privacidad y seguridad.
Además, tal como especifica el anuncio, "Existe la posibilidad de ampliar la vivienda, creando un cuarto dormitorio con baño en suite, reformando la cocina actual y abriendo el salón hacia un espacio tipo open concept con cocina integrada, siempre con vistas al mar".
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