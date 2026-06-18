Amparo, a su cita en 'First dates': "Si te encantan las mujeres me tendrás que explicar el tema de ser cura"

Hay primeras citas que empiezan con una mirada cómplice, otras con una conversación fluida y algunas, directamente, con una confesión difícil de encajar entre el primer plato y el postre. Eso fue lo que le ocurrió a Amparo, una soltera de Ibiza que acudió a 'First Dates' con ganas de encontrar a un hombre capaz de derribar el escudo que se ha construido tras años de experiencia sentimental. Lo que no esperaba era sentarse frente a un hombre que, de joven, quiso ser cura. Pero de eso se enteró un poco más avanzada la cita que, desde el primer momento, comenzó torcida. Y es que ni a Amparo le gustó Andrés ni a Andrés le gustó Amparo.

Amparo, de 59 años y vendedora, aseguró sentirse "virgen" en el amor, ya que sus experiencias sentimentales no han sido muy buenas. Al ver a Andrés, cuya entrada los editores del programa acompañaron de la canción de 'The Flinstones', dado su parecido con Pedro Picapiedra, Amparo torció el gesto. La ibicenca, que estuvo casada durante 29 años con el padre de sus hijas y que ahora busca a alguien inteligente y capaz de conectar con ella, no había sentido precisamente un flechazo al verlo. “No es lo que esperaba”, reconoció nada más comenzar la cita. No le gustó, además, que acudiera a la cita con una camisa "desabrochada". A lo largo de la cita, comentaron ambos a cámara una retahíla de cosas que no les habían gustado del otro. Un fiasco, vaya.

Su cita fue Andrés, de 59 años, un hombre pluriempleado, inquieto y con una larga lista de profesiones a sus espaldas. Él mismo explicó en el programa que para él lo importante no es el dinero, sino ayudar a los demás. Hasta ahí, todo correcto. Pero la conversación dio un giro inesperado cuando soltó una frase que dejó a Amparo con cara de no haber leído bien la carta: “Quería ser cura”.

Pero el verdadero momento de desconcierto llegó cuando Andrés le contó que había pasado por un seminario. “Estuve en un seminario”, le confesó. Amparo, entre sorprendida y desconfiada, quiso saber más. Y la cosa no hizo sino enredarse cuando él añadió que desde los diez años tenía claro que nunca se iba a casar.

Andrés: "Me encantan las mujeres"

Para suavizarlo, Andrés aclaró: “Me encantan las mujeres”. Pero la explicación no terminó de convencer a su compañera de mesa, que le respondió con lógica aplastante: “Si te encantan las mujeres me tendrás que explicar el tema de ser cura”. El soltero trató entonces de contextualizar aquella vocación temprana. Explicó que solo estuvo un año, cuando tenía 12, y que vivía en un pueblo apartado de unos 2.000 habitantes, sin demasiada conexión con el exterior. “Quería escapar de allí como fuese, a cualquier precio”, relató.

La explicación, sin embargo, no conquistó precisamente a Amparo. Más bien al contrario. La ibicenca no ocultó que aquel pasado seminarista le había dejado bastante fría: “Ser cura para irte de tu pueblo... Pues no sé, esperas unos años más y te fugas para buscarte la vida, pero pensar en ser cura... Me ha echado para atrás, muchísimo”.

A partir de ahí, la cita fue cuesta abajo y sin frenos. Andrés y Amparo no encontraron apenas puntos en común y la conversación se fue llenando de silencios, incomodidad y esa tensión televisiva que en 'First Dates' suele anunciar que no habrá segunda oportunidad ni aunque el postre venga con bengalas. Andrés consideraba que Amparo buscaba "un hombre más deconstruido" que él y ella le calificaba como "el abuelito de Heidi".

Él tampoco salió especialmente convencido. “Su trato no ha sido de procurar agradar”, comentó Andrés. Ella, por su parte, tuvo una impresión parecida: “Parece que no tenía mucho interés en conocerme”.

Andrés se niega a pasar a un espacio más íntimo con Amparo

El momento definitivo llegó cuando una camarera se acercó a la mesa para proponerles pasar a un espacio más íntimo, con karaoke y baile incluidos. Una invitación que, en otras citas, puede servir para romper el hielo. En este caso, habría hecho falta un soplete. Andrés rechazó la propuesta de inmediato y a Amparo no le sentó nada bien. “Podríamos haber ido, pero yo no obligo a nadie a hacer nada que no le apetezca”, dijo ella, visiblemente molesta.

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Evidentemente, la decisión final fue que ninguno de los dos quería otra cita con el otro. Sólo les faltó salir huyendo.