Sole Giménez respalda públicamente a Lydia Rodríguez tras abandonar Presuntos Implicados por "maltrato" y "control"

Sole Giménez se ha posicionado del lado de Lydia Rodríguez tras la sonada salida de esta última de 'Presuntos Implicados', el grupo en el que ha puesto voz durante los últimos 17 años y en el que también milita el hermano de Sole, el músico Juan Luis Giménez, junto al guitarrista y compositor Nacho Mañó. La decisión de Lydia de abandonar la formación, heredera directa del trío original que lideró la propia Sole hasta 2006, ha estallado después de un duro comunicado en el que la cantante denuncia "maltrato", "control extremo" y una presión estética constante que, asegura, la ha desgastado psicológicamente. La protagonista relata que se ha sentido muy observada, sin libertad de expresión y sometida a comentarios sobre su peso y a reuniones centradas en su aspecto físico, además de una falta de compañerismo y apoyo por parte de sus compañeros.

En medio de la polémica, la voz histórica de 'Presuntos Implicados', Sole Giménez, ha roto su silencio para respaldar públicamente a la artista que tomó su relevo en 2008. "Yo siempre voy a apoyar a las mujeres que pasen por un trance así, la verdad", ha afirmado la intérprete, alineándose con el relato de Lydia y dejando entrever una clara empatía con la situación que está atravesando. Preguntada por si tiene previsto reunirse con ella, Sole ha reconocido que "estamos en ello", confirmando que existe la intención de verse y conversar después de que Lydia contara que llevaba tiempo queriendo compartir con ella lo vivido dentro del grupo.

Las palabras de Giménez resuenan con fuerza porque su propia salida de 'Presuntos Implicados', hace casi dos décadas, también estuvo marcada por tensiones internas y por un clima de trabajo que ella misma describió como insostenible. En aquel momento, la banda la formaban los hermanos Sole y Juan Luis Giménez, junto a Nacho Mañó, y juntos construyeron una trayectoria de éxito antes de que la cantante iniciara su carrera en solitario y Lydia se incorporara como nueva vocalista en 2008. Ahora, con la marcha de Rodríguez y su relato de control y falta de respeto profesional, muchos ven paralelismos entre ambas historias, algo que la propia Lydia ha reconocido al explicar que, con lo que le ha tocado vivir, entiende mucho mejor la decisión que tomó Sole en su día.

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Más allá del apoyo moral y del posible encuentro entre ambas, Sole también ha querido enviar un mensaje de futuro a su compañera de profesión, animándola a no abandonar la música tras este duro episodio. La cantante le aconseja que siga cantando y que mire hacia adelante porque "la vida es muy bonita", unas palabras que llegan en plena transición de Lydia hacia una nueva etapa profesional en solitario, después de dejar atrás una banda marcada ahora por las acusaciones de "maltrato", "control" y "presión estética" que han salpicado directamente a Juan Luis Giménez y Nacho Mañó.