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El príncipe Harry y su familia visitarán el Reino Unido en julio, su primera visita en cuatro años

El príncipe Harry y Meghan Markle. // Efe

El príncipe Harry y Meghan Markle. // Efe / AGENCIAS / EFE

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El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, viajará al Reino Unido en julio con su esposa Meghan y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Esta será su primera visita familiar en cuatro años, según informaron medios británicos el miércoles. La pareja, que reside en California desde 2020 tras su ruptura con la familia real, planea asistir a las celebraciones de los Juegos Invictus, según varios medios, entre ellos la BBC. Al ser contactado por AFP, el representante del príncipe Harry no respondió de inmediato.

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