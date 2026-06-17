Así es el nuevo yate de Alcaraz valorado en 10 millones de euros: cuatro camarotes, una suite principal y un diseño moderno

El fenómeno del tenis mundial Carlos Alcaraz vuelve a sorprender fuera de las pistas al sellar una alianza de alto nivel con 'Sunreef Yachts'. El joven campeón de tenis, alejado de los terrenos de juego desde abril por una lesión, ha firmado un contrato para vincular su imagen al exclusivo modelo 'Sunreef Ultima 88', una embarcación que redefine el lujo sostenible en alta mar y que tiene un valor de 10 millones de euros.

Carlos Alcaraz es un tenista español considerado una de las mayores estrellas de la nueva generación en este deporte. Nacido en 2003, ha conquistado varios títulos de Grand Slam, entre los que se incluyen el US Open y Wimbledon Championships. Además, llegó a ser número uno del mundo en el ranking de la ATP con apenas 19 años, convirtiéndose en el más joven en lograrlo con su estilo de juego explosivo y su energía inagotable.

Entrada al mundo de la náutica de lujo

Aunque la mayor parte de sus éxitos los ha conseguido dentro de la pista, Carlos Alcaraz también ha sabido trasladar ese éxito fuera de ella, logrando vivir rodeado de lujo. En este último movimiento inesperado, el tenista ha decidido entrar dentro del mundo de la náutica de lujo. En este nuevo sector se topó de frente con la marca Sunreef Yachts y acabó encargando el modelo 'Sunreef ULTIMA 88'.

Según recoge la propia empresa, Carlos Alcaraz comentó: "Decidí encargar el ULTIMA 88 a Sunreef porque creo que no solo son expertos en catamaranes de lujo, sino también auténticos creadores de tendencias. Construir con ellos me da la seguridad de que será el yate perfecto para desconectar y recargar energías. Siento que Sunreef y yo compartimos el mismo espíritu dinámico: hacemos una gran pareja".

Yate personalizado por Alcaraz

Además, el fundador y presidente de Sunreef Yachts, Francis Lapp, ha decidido exponer lo que representa este nuevo contrato con el tenista español: "Carlos es otra personalidad destacada que se une a la Casa de Sunreef, una comunidad de propietarios visionarios cuyos logros inspiran al mundo y aportan nueva energía al estilo de vida náutico".

Aunque el 'Sunreef ULTIMA 88' tiene un precio inicial de unos 9 millones de euros, el yate de Carlos Alcaraz está totalmente personalizado, por lo que su precio se eleva hasta los 10 millones. Este yate incluye alojamiento para invitados en cuatro camarotes, una suite principal, el camarote principal, que cuenta con abundante luz natural y un amplio baño con bañera, y finalmente un 'flybridge', que ofrece amplias zonas para relajarse y disfrutar de comidas al aire libre.

'Sunreef 88 ULTIMA', nuevo modelo de yate de lujo de la marca Sunreef Yachts. / Sunreef Yachts

Arquitectura elegante y diseño moderno

Estos nuevos diseños, que representan la última generación de catamaranes de lujo en el ámbito internacional, combinan una arquitectura elegante con un diseño moderno y llamativo y un rendimiento de navegación excepcional. Este modelo de yate puede llegar a una velocidad máxima de 26 nudos, que equivale a casi 50 km/h.

El yate cuenta con un espacioso salón principal llamado 'Ocean Lounge' ubicado en la popa. Finalmente, una de las zonas más reclamadas por los clientes de Sunreef Yachts es la que incluye un amplio garaje, una plataforma hidráulica y dos terrazas laterales desplegables. La joya de la corona se encuentra en el garaje, ya que la zona ofrece acceso directo al mar a la moto acuática y al equipo para deportes acuáticos, creando un amplio espacio de ocio y actividades junto al agua.