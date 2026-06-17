Las claves de la salida de Lydia Rodríguez de Presuntos Implicados

Se acerca el verano y las Mamarazzis han combatido al calor de este miércoles con un nuevo episodio de su de EL PERIÓDICO. Esta semana, Laura Fa y Lorena Vázquez han arrancado el programa repasando una de las entrevistas más comentadas de Christian Gálvez junto a Patricia Pardo, para después abordar, entre otros temas de actualidad, los rumores sobre el regreso de la infanta Cristina a España, la tormenta interna que vive Presuntos Implicados tras la salida de Lydia Rodríguez y las nuevas fotografías de Shakira junto al actor Manuel García Rulfo.

En una entrevista publicada en la revista '¡Hola!' este miércoles, Christian Gálvez y Patricia Pardo, unos días después de presentar el encuentro diocesano del Papa León XIV, en el estadio Santiago Bernabéu, han asegurado que se "salvaron mutuamente" y ha definido su relación como una historia de amor y fe que transformó profundamente sus vidas. "¿En qué infierno se encontraba?", se han preguntado las periodistas, sorprendidas por las palabras de la pareja.

Vuelta a España

Otro de los temas destacados del episodio ha sido la situación de la infanta Cristina. Según han comentado Laura Fa y Lorena Vázquez, y también ha publicado la revista '¡Hola!' este miércoles, la hermana de Felipe VI estaría cada vez más cerca de instalarse de nuevo en España tras años residiendo en Suiza. La infanta se trasladó al país durante los años más complicados del caso Nóos, pero hoy su situación es completamente distinta. Divorciada de Iñaki Urdangarin, hace unos meses trascendió que había adquirido una vivienda en Barcelona, en Pedralbes, en el mismo edificio donde ya residió durante su matrimonio y donde actualmente vive Pablo Urdangarin.

Ya no hay nada que la ate a Suiza, ya que sus hijos viven repartidos entre España y Reino Unido y ha dado por finalizada su etapa laboral en la Fundación Aga Khan tras la muerte de Aga Khan IV, persona muy cercana al rey Juan Carlos. Sin embargo, la mudanza no parece inminente. Según han podido saber las Mamarazzis, todo apunta a que el traslado podría retrasarse hasta finales de año. El principal escollo es económico. La infanta deberá regularizar diversos asuntos patrimoniales antes de fijar definitivamente su residencia fiscal en España. Las Mamarazzis han recordado que la legislación establece un mínimo de 183 días de permanencia en territorio español para tributar aquí.

Polémica musical

La gran polémica musical de la semana ha llegado tras la salida de la cantante Lydia Rodríguez del grupo Presuntos Implicados, al que llegó en sustitución de Sole Giménez. Rodríguez ha denunciado a través de un comunicado haber sufrido trato vejatorio, maltratos y presiones constantes relacionadas con su imagen física. Entre las declaraciones más impactantes, aseguró que recibió comentarios como: "Cuando subas al escenario, todos te tienen que querer follar". La artista también ha relatado que se le exigía adelgazar, vestir de manera más provocadora y asumir una posición subordinada dentro de la banda. Según ha explicado, soportó dinámicas alimentadas por "el ego exagerado de los otros componentes" y llegó a sentirse aislada de las decisiones importantes del grupo.

La reacción de Sole Giménez no se ha hecho esperar. La cantante ha mostrado públicamente su apoyo a Lydia Rodríguez y ha lamentado en un comunicado que haya tenido que atravesar situaciones similares a las que ella misma vivió durante su etapa en la formación: "Reconozco que esta situación remueve en mí recuerdos traumáticos de un pasado del que, no sin ayuda y mucho trabajo, he conseguido alejarme y del que quiero seguir distanciada".

Las Mamarazzis han recordado algunos detalles de la salida de Sole del grupo en 2006. Según han explicado, la relación con su hermano, Juan Luis Giménez, integrante del grupo, continúa sin resolverse del todo y algunas de las razones que motivaron aquella ruptura parecen seguir presentes casi veinte años después. Desde el entorno del grupo han asegurado a las periodistas de EL PERIÓDICO que están "devastados" por la dimensión que ha alcanzado la polémica y no esperaban que "que la bola se iba a hacer tan grande". Aunque por ahora no contemplan acciones legales, personas cercanas a Sole afirman que las declaraciones de Lydia no les han sorprendido en absoluto.

Las imágenes de Shakira y Manuel García Rulfo

Las fotografías de Shakira abandonando un hotel de Los Ángeles junto al actor mexicano Manuel García Rulfo han vuelto a disparar los rumores sentimentales. Las imágenes, del medio 'Deux Moi', muestran a ambos relajados, sonrientes y compartiendo complicidad tras una cena en el hotel Sunset Tower de West Hollywood. No es la primera vez que sus nombres aparecen vinculados, aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado su relación.

Las Mamarazzis también han desvelado algunos episodios curiosos de la vida sentimental del intérprete mexicano, como la ruptura con una expareja después de que esta le organizara una fiesta sorpresa, ya que él no soporta ese tipo de celebraciones. Las periodistas también han recordado otros nombres con los que se ha relacionado a la cantante tras su ruptura con Piqué, como Lewis Hamilton y Fernando de la Rúa.

Guerra publicitaria

Otro de los asuntos más comentados del pódcast ha sido la campaña publicitaria de Grefusa protagonizada por Irene Rosales. Lo que inicialmente parecía una acción comercial más ha terminado convirtiéndose en un nuevo capítulo de su enfrentamiento con Kiko Rivera. La campaña jugaba con un evidente doble sentido relacionado con el nombre del DJ y ha generado una oleada de críticas, especialmente entre quienes consideran que el mensaje era provocador. "Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa mix, elige el mejor kiko", se puede leer en una valla publicitaria junto a una imagen de la modelo.

El hijo de Isabel Pantoja también ha respondido en sus redes sociales y ha asegurado sentirse profundamente molesto. En uno de los mensajes más duros ha llegado a afirmar: "La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko". Según las Mamarazzis, esta exposición pública beneficia al DJ y continúa alimentando titulares, por lo que no descartan que alguno de los protagonistas termine concediendo una entrevista en profundidad para contar su versión.

Noticias de última hora

El programa ha terminado con algunas noticias de última hora. Desde Noruega llegan novedades más positivas para la princesa Mette-Marit. La esposa del príncipe Haakon ya ha sido sometida al esperado trasplante de pulmón y permanece hospitalizada recuperándose de la intervención. La operación se produce apenas dos días después de conocerse la condena de su hijo, Marius Borg, a cuatro años de cárcel por dos violaciones y agresión.

Por su parte, el rey Juan Carlos ha regresado a España y, paralelamente, Corinna Larsen habría iniciado la venta de parte de las joyas que recibió durante su relación con el exmonarca.

Mamarazzis

Antes de despedirse, las Mamarazzis han avanzado uno de los próximos movimientos televisivos: Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo, presentará el programa ‘LOL: Si te ríes, pierdes’ para Amazon Prime Video junto a Antonio Resines.

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Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast Mamarazzis se emite cada miércoles en directo a las 14.30 horas en las cuentas de Instagram y X de este diario. También lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.