El presentador de televisión Jeremy Clarkson revela que sufre cáncer: "Si todo esto sale bien, nos vemos en la sexta temporada. Y, si no, no"

El presentador de televisión Jeremy Clarkson ha revelado que le han diagnosticado cáncer de próstata. La noticia se ha anunciado en un episodio de la última temporada de 'Clarkson's Farm', emitido este miércoles.

'Clarkson's Farm'

Jeremy Clarkson es periodista, presentador y una de las caras más famosas del mundo automovilístico a escala internacional. El británico fue el presentador del programa sobre coches ‘Top Gear’ durante trece años, entre 2002 y 2015. También se le conoce por presentar ‘The Grand Tour’ y, ahora, por el gran éxito de la serie 'Clarkson's Farm', en Amazon Prime Video.

'Clarkson's Farm' (o 'La granja de Clarkson') es una serie documental en la que el expresentador de 'Top Gear' dirige una explotación agrícola de 400 hectáreas junto a personalidades como Kaleb Cooper, Charlie Ireland o Lisa Hogan.

Los episodios mantienen un tono humorístico mientras lidian con problemas reales como la burocracia, la economía volátil y la meteorología impredecible.

Revelación inesperada en la última temporada

Cinco temporadas después de su estreno en 2021 continúa siendo un gran fenómeno entre los espectadores, pero finalmente el humor ha sido sustituido por un sabor amargo: los dos últimos episodios de la temporada 5, estrenados este 17 de junio, incluyen una revelación inesperada por parte del propio Clarkson.

Horas antes del estreno de estos dos episodios en los que anuncia la enfermedad, Clarkson publicó en su Instagram un vídeo advirtiendo de que serían "difíciles de ver".

En el séptimo episodio, el presentador, de 66 años, mantiene una conversación con sus compañeros Cooper e Ireland, y les comunica que padece cáncer, una noticia ante la que ambos se muestran claramente impactados, según ha adelantado la BBC.

"Desaparecí la otra semana y me hicieron una biopsia. Es cáncer, y es agresivo, pero está en una fase muy temprana", explica Clarkson, y añade que conocía el diagnóstico desde mayo. "Les prometo que estaré bien", aseguró a los dos hombres, y agregó que estaría alejado de los servicios de la granja "por un tiempo".

Con esto, Cooper le dijo que "se cuidara" e Ireland añadió: "Le deseo una pronta recuperación".

Último episodio de la serie

Inicialmente no especificó el tipo de cáncer, pero en el último episodio revela que se trata de un cáncer de próstata detectado de forma precoz. Clarkson explica que, durante el tratamiento, le extirparon parte del órgano y que le "operaron, y cruzo los dedos para que haya funcionado, todavía no lo sabemos".

De esta manera, la serie termina con la dura imagen de Clarkson en una cama de hospital: "Empezamos la quinta temporada conmigo en una cama de hospital, y aquí estamos, al final de la quinta temporada, y vuelvo a estar en una cama de hospital", dice, haciendo referencia al primer episodio de esta temporada, en el que se sometió a otra operación.

El desenlace es especialmente difícil, porque reconoce que "algunos aspectos del tratamiento no han salido del todo bien, por decirlo suavemente, así que voy a estar aquí un tiempo. No puedo comer ni beber nada, no sé qué va a pasar".

Antes de despedirse de la audiencia, lanza un impactante mensaje: "Si todo esto sale bien, nos vemos en la sexta temporada, y si no, no. Cuidaos todos".