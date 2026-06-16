“¡Por el amor a las moléculas!”: Rosalía descubre en pleno concierto al científico que le dedicó una proteína

La gira internacional de la cantante Rosalía con su último álbum 'Lux' empezó en Lyon (Francia) el pasado mes de marzo y a principios de junio tenía que llegar a Florida (Estados Unidos).

Sin embargo, la artista catalana aplazó el inicio de su gira por los EEUU debido a una emergencia familiar, según informó la plataforma de venta de entradas Live Nation. Tanto Miami como Orlando, ambas localidades de Florida, se quedaron sin concierto y tendrán que esperar a una nueva fecha.

De vuelta a Boston

Por suerte para los norteamericanos, Rosalía volvió a los escenarios el pasado jueves día 11 en la ciudad de Boston, capital de Massachusetts (EEUU), tras la cancelación de los tres conciertos en las ciudades floridenses.

La cantante actuó en el TD Garden y, aunque no explicó con detalle qué ocurrió, sí que agradeció la comprensión de sus seguidores: "Gracias por entender que los seres queridos tienen que ir primero".

"Miguel el científico"

Durante esa reaparición, hubo una persona específica, que se encontraba entre el público, que recibió una mención especial por parte de la artista. Rosalía, en una pausa entre canción y canción, se enteró de que un científico español había descubierto una proteína y había decidido ponerle el nombre de la cantante.

Se trata de Miguel López Rivera, o "Miguel el científico", tal y como lo bautizó la cantante. López es un joven científico de la Universidad de Harvard, nacido en Úbeda (Jaén), que ha encabezado una investigación en la que se ha descubierto la existencia de una proteína.

Rosy Despechá

Según ha explicado el mismo ubetense en una publicación en su cuenta de Instagram, esta "proteína, en virus, tiene forma de castañuelas, y pensé que estaría guay hacerle un guiño a mi cantante favorita en el descubrimiento".

Es por eso que el científico ha bautizado esta molécula como 'RyDEP': Rosy Despechá. Rosy es un apodo con el que la conocen muchos de sus fans, y 'Despechá' es una de las canciones más icónicas de su carrera.

Una dedicatoria especial

Tras enterarse de este gesto durante el concierto, Rosalía dedicó unos minutos a agradecer a López este gesto honorífico y quiso dedicarle una de sus canciones: "Gracias por este descubrimiento, espero que disfrutes mi siguiente canción, me gustaría cantarla para ti. ¡Por el amor a las moléculas!", añadió.

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'Sauvignon blanc' fue el tema escogido por la artista, canción que también quiso dedicar a Ocean Vuong, uno de los escritores favoritos tanto de Rosalía como del científico. "Me hizo mucha ilusión que me mencionara con él también", ha explicado López en sus redes sociales.