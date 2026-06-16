Neymar anuncia su paternidad: "Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls"

Neymar, de 34 años, ha anunciado este lunes, junto a su pareja, Bruna Biancardi, que será padre por quinta vez. La noticia se ha dado a conocer gracias a un vídeo de 'gender reveal' (revelación de género) que ha publicado Biancardi en su cuenta de Instagram.

En la secuencia, que empieza en blanco y negro, se pueden ver a Davi Lucca, primer hijo de Neymar -de 13 años- junto a Carol Dantas, y a la pequeña Mavie, de dos años, fruto de su relación con Biancardi.

Aparecen todos vestidos de blanco, sentados sobre una manta al aire libre. Mientras los adultos se colocan unos antifaces negros para cubrirse los ojos, Mavie, con sus manos llenas de pintura, los empieza a manchar sin que ninguno pueda identificar el color. Luego empieza la cuenta regresiva: "!Tres, dos... uno!". Y la imagen pasa a ser a color, dejando ver marcas rosas. Así es, ¡será otra niña!, la tercera del futbolista: "¡Dios mío, me voy a volver loco!, ha expresado Neymar.

Nuevo grupo K-Pop

Tras conocerse la noticia, al futbolista se la han ocurrido varias ideas: "Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls", ha bromeado frente a la cámara, y segundos después se ha corregido a sí mismo: "Va a ser K-Pop".

Con esta nueva llegada, el exdelantero del Barça se convertirá en padre por quinta vez, pues, además de Davi Lucca y Mavie, tiene otra hija de Biancardi: Mel, que nació en julio de 2025 mediante cesárea por rotura prematura de bolsa.

Tampoco hay que olvidar a Helena, de un año, nacida de una relación con Amanda Kimberly mientras aún estaba con Biancardi. La llegada de la pequeña Helena, quien no aparece en el vídeo, provocó una ruptura -por lo que se ve- pasajera entre Neymar y la 'influencer'.

Al final del vídeo, el futbolista se acerca a la cámara de nuevo y lanza otra broma: "Ya les voy avisando. El año que viene, en diciembre... ¡niño!", a lo que Bruna responde soltándole un suave manotazo.

¿Debut en el Mundial?

El 'gender reveal' se hizo en Estados Unidos, durante el periodo de descanso del jugador tras el partido de Brasil contra Marruecos en el Mundial 2026, en el que, por cierto, Neymar no participó por una lesión de grado II en el gemelo derecho.

Actualmente, el delantero está atravesando un proceso de recuperación física: este lunes se ha sometido a nuevas pruebas médicas y no ha asistido al entrenamiento con la selección brasileña, por lo que aún no se sabe si jugará contra Haití este sábado, 20 de junio.

Neymar sufrió una lesión en el gemelo derecho durante la derrota frente al Coritiba en el Brasileirao el pasado 17 de mayo. Aunque su recuperación genera cierto optimismo en la 'canarinha', el cuerpo técnico de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) ha descartado saltarse pasos, entendiendo que no es solo la lesión en la pantorrilla, sino también las limitaciones físicas que esta le suponen.