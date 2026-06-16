La campaña de Grefusa con Irene Rosales que ha revolucionado las redes (y a su ex)

Se recrudece la guerra entre Kiko Rivera e Irene Rosales. A pesar de la cordialidad de la que presumían tras su separación en agosto de 2025, el paso de los meses solo ha servido para empeorar su relación, que con el último gesto de la andaluza parece haber llegado a un punto de no retorno.

Este lunes, día 15, coincidiendo con su 35 cumpleaños, Rosales ha sacado a la luz su nueva campaña publicitaria para una conocida marca de frutos secos, Grefusa. La publicidad la ha protagonizado una lona tamaño XL con una imagen de ella sosteniendo una bolsa de la marca.

La pancarta está situada en pleno centro de Madrid y lleva un eslogan escrito que puede entenderse como una indirecta para su exmarido: "Un mix con un mal Kiko es un mal mix". Rosales ha compartido la publicación orgullosa a través de sus redes sociales con el mensaje: "Me he regalado esta lona por mi cumpleaños".

"Gracias a haberte comido un Kiko"

Este ha sido un dardo que no ha hecho ninguna gracia al hijo de Isabel Pantoja, que disfruta de unos días de vacaciones en Palma de Mallorca con su novia Lola García, y ha respondido arremetiendo sin piedad contra la 'influencer' con un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Hoy [por este lunes] he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética", ha comenzado, a la vez que ha defendido que "antes de que aparezcan los de siempre pidiendo respeto y recordándome quién es, conviene recordar algo muy sencillo: yo también soy el padre de mis hijas y, por lo que veo, el respeto no siempre es recíproco".

"Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falte absolutamente de nada", ha expresado seguidamente.

Luego, Rivera ha lanzado un ataque directo a Irene: "Ahora bien, hay una verdad que ni una campaña, ni cien entrevistas, ni mil titulares van a cambiar: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko".

Rivera es contundente con la campaña

"Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad. Mira a tu alrededor, mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente: solo hay que mirarte. En Google vienen las fotos, vayan a verlo. Eso también es por comerte un Kiko", ha afirmado con contundencia el hijo de Isabel Pantoja.

El mensaje viene acompañado de una imagen suya actuando este lunes frente a cientos de personas en la isla balear, y al que ha puesto fin reconociendo que lo "más gracioso de todo" es que Irene actúe "como si nada de lo que tienes hubiera tenido nada que ver conmigo".

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Por último, Rivera ha sentenciado: "Pero bueno, algunos seguimos trabajando para construir nuestro presente mientras otros siguen utilizando su pasado como única herramienta para mantenerse vigentes".