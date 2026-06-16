Polémica por una anuncio
Irene Rosales y su ex, Kiko Rivera: fuego cruzado por una campaña viral de una marca de maíz tostado
La colaboradora televisiva aparece en una lona en Madrid con un juego de palabras sobre los “kikos”, una broma publicitaria que no ha sentado nada bien a su exmarido
Irene Rosales ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación mediática, aunque esta vez no por una entrevista televisiva ni por una declaración sobre su separación de Kiko Rivera, sino por una campaña publicitaria que ha incendiado las redes sociales. La colaboradora e 'influencer' es la protagonista de la nueva acción de Grefusa, una lona situada en el centro de Madrid en la que la marca juega con el doble sentido de la palabra "kiko", el popular maíz tostado, y el nombre de su exmarido.
El anuncio, ideado con un evidente tono de humor, promociona el producto Grefusa Mix 5 con un mensaje que no ha pasado desapercibido: "Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor kiko". En la imagen, Irene Rosales posa junto al producto y sostiene uno de estos snacks, convirtiendo la campaña en una indirecta que muchos usuarios han interpretado como una referencia directa a Kiko Rivera.
La propia Irene compartió la lona en sus redes sociales coincidiendo con su 35 cumpleaños. "Me he regalado esta lona por mi cumpleaños", escribió en Instagram, acompañando la imagen de la campaña. El gesto fue recibido con risas, comentarios irónicos y miles de reacciones, pero no todos se tomaron la broma de la misma manera. El más molesto fue precisamente el aludido.
La reacción de Rivera
Kiko Rivera no tardó en responder públicamente a través de sus redes sociales. El DJ calificó la campaña de "patética" y reprochó a su exmujer que participara en una acción que, a su juicio, le falta al respeto. En su mensaje, el hijo de Isabel Pantoja recordó que ambos son padres de dos hijas y lamentó que el respeto, según él, "no siempre sea recíproco".
El tono de la respuesta fue subiendo hasta convertirse en un duro reproche personal. Kiko acusó a Irene de utilizar su pasado en común para mantenerse en el foco mediático y lanzó una de las frases más comentadas de la jornada: "La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko". Una declaración que provocó una oleada de críticas y apoyos divididos en redes sociales.
La polémica llega en un momento especialmente sensible para ambos. Tras años de relación, Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaron su separación en 2025 y desde entonces han intentado rehacer sus vidas por separado. Ella ha encontrado estabilidad junto a su nueva pareja, Guillermo, a quien dedicó unas cariñosas palabras en su cumpleaños. Él, por su parte, continúa centrado en sus proyectos musicales y en su vida familiar.
Sin embargo, las tensiones entre los dos han vuelto a quedar al descubierto. Lo que para Grefusa parecía una campaña de tono fresco, viral y humorístico ha terminado reabriendo una batalla pública entre dos de los rostros más conocidos del universo televisivo. La acción ha cumplido con creces su objetivo publicitario: poner a todo el mundo a hablar del producto, de la lona y del mensaje.
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