Inés García viaja a Estados Unidos para apoyar a Lamine Yamal en la Selección Española en el Mundial

A pesar de que su historia de amor no salió a la luz hasta finales de abril, cuando fueron sorprendidos disfrutando de una cita romántica en un exclusivo restaurante de Sitges, la relación de Lamine Yamal e Inés García está más que consolidada y lo suyo va muy pero que muy en serio. Ya lo demostró el futbolista cuando presentó oficialmente a su nueva novia en la fiesta con la que la plantilla del Barça celebró por todo lo alto el título de Liga el pasado 20 de mayo en Barcelona, y por si quedaba alguna duda, la influencer ha viajado hasta Estados Unidos para apoyar este lunes a la Selección Española en su debut en el Mundial de Fútbol 2026 frente al combinado de Cabo Verde.

Lejos de intentar pasar desapercibida, la sevillana ha publicado a través de sus redes sociales diferentes instantáneas posando con la camiseta de 'La Roja' con el nombre y el número de su chico, el 19, compartiendo además emocionada una historia del momento en el que el extremo saltó al campo de juego en el minuto 70 ya recuperado de la lesión muscular que puso en peligro su participación en el torneo rey del balón.

Un estreno que no fue el esperado, ya que a pesar de que España partía como gran favorita frente a Cabo Verde, no pudo pasar del empate a cero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia). "Primer partido del Mundial y sumamos un punto. Sabemos que esto es una competición larga y que el objetivo aún está lejos, seguiremos trabajando y saldrá todo como lo deseamos no dudéis. Quiero dar gracias a Dios por permitirme volver a jugar después de la lesión, y también a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y acompañándome en cada paso de este camino" ha expresado Lamine en el post que compartió con sus más de 43 millones de seguidores en Instagram tras el pitido final, convencido de que esto solo acaba de empezar y el equipo nos dará grandes alegrías.

Ha sido en sus stories donde ha presumido de que su relación con Inés marcha viento en popa y está totalmente afianzada publicando una tierna instantánea de su reencuentro en la grada tras el partido en la que también vemos a su hermanito pequeño Keyne, de 4 años, con el que la instagrammer parece tener muy buena relación y que refleja que está muy integrada en su familia a pesar de que apenas llevarían tres meses juntos.