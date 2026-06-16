Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros

Antes, todos los conociamos como cromos, aunque ahora, con el correr de los tiempos, han pasado a llamarse cartas de coleccionismo. Y algunas, las más exclusivas, a veces firmadas, se venden por dinerales. Un hobbie con el que, además de los fans, muchos deportistas de primer nivel han dejado salir al niño que llevan dentro, y que con ese escaparate ha dado lugar a un negocio en aúge.

Uno de los grandes referentes del deporte que ha dado rienda suelta a esta pasión ha sido Antoine Griezmann. El ya exfutbolista del Atlético de Madrid, que tiene una colección personal valorada en miles de euros, abrió en septiembre de 2022 Grizi Cards, su propia tienda online especializada en cartas deportivas. El proyecto nació a partir de su colección personal y contaba con un rasgo diferencial: las piezas que se ponen a la venta han sido abiertas y seleccionadas directamente por el propio futbolista.

Pero la cosa no ha quedado ahí, y ahora ha decidido dar un paso más, pasando a las tiendas físicas, las de toda la vida. Y lo ha hecho en el centro de Madrid, donde en los próximos meses abrirá su propio comercio. Hace unos días , Griezmann subió un video a sus redes en el que enseñaba el local, en obras ahora mismo, localizado en la calle Alcalá 94.

"Tenía mucha ilusión por abrirla en Madrid, porque Madrid es mi casa", explicó el delantero, que hizo un recorrido por todas las zonas del futuro local, incluídas zona VIP y restaurante. "Va a molar mucho, a veces estaré, a veces no", confesaba el nuevo fichaje de Orlando City, que entre partido y partido visitará Madrid, donde está "mi familia".

Cromos de miles de euros

Todo hace indicar que el modelo de negocio será parecido al de su tienda online. El catálogo de Grizi Cards incluye cartas y cajas de fútbol, baloncesto, béisbol y fútbol americano. Entre las marcas disponibles figuran algunas de las más reconocidas del sector, como Topps Chrome, Panini Prizm o Topps Museum. Los precios son muy variados: desde cajas precintadas que rondan los 65 euros hasta cartas individuales numeradas que superan con facilidad los 1.000 euros.

La pieza más destacada del catálogo es una carta de enorme valor para los aficionados a la NBA: la Manu Ginóbili / Tim Duncan / Tony Parker de la colección Panini Flawless Basketball 2024/25. Se trata de un triple parche que reúne a tres leyendas de los San Antonio Spurs e incluye fragmentos de sus camisetas de partido.

La carta tiene, además, una numeración especialmente limitada: es una 5/5, lo que significa que solo existen cinco ejemplares en todo el mundo. Ese carácter exclusivo, unido a la relevancia histórica de Ginóbili, Duncan y Parker, explica su precio actual: 2.490 euros.

El atractivo de la pieza va más allá del valor económico. Reúne al mítico Big Three de los Spurs: Ginóbili, argentino; Duncan, estadounidense; y Parker, francés, como el propio Griezmann.

Cartas exclusivas

La plataforma también ofrece cajas completas de sobres para quienes prefieren vivir la experiencia de abrir sus propios packs. Entre los productos más llamativos aparecen la 2024/25 Topps Museum Collection UCC, con un precio de 1.499,90 euros; la 2025 Topps Sterling Baseball, por 1.750 euros; y la Panini Prizm Black NBA, disponible por 879,90 euros.

El componente digital también es clave en el proyecto. En Instagram, la cuenta @GriziCards reúne cerca de 10.000 seguidores y publica vídeos de aperturas de cajas en directo, una práctica muy popular entre los coleccionistas y que ha convertido este mercado en una forma de entretenimiento online.

El auge del coleccionismo deportivo ayuda a explicar el contexto en el que se mueve Grizi Cards. Las cartas de jóvenes promesas como Lamine Yamal ya alcanzan cifras superiores a los 3.000 euros en subastas, mientras que las piezas únicas, conocidas como One of One, pueden superar los 75.000 euros cuando reúnen rareza, demanda y valor simbólico.

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Para Griezmann, sin embargo, este proyecto tiene una dimensión que va más allá del negocio. Grizi Cards conecta su infancia en Borgoña con su presente como figura internacional del fútbol. Cada carta vendida lleva asociado ese sello personal de autenticidad y responde a una motivación emocional: compartir con otros coleccionistas la misma ilusión que él sintió de niño.