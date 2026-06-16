Los 10 errores que cometemos con el pelo después de los 50 y que el verano empeora

Hay rutinas de belleza que se quedan instaladas durante años. El mismo champú, el mismo corte, el mismo color, la misma forma de secar el pelo. Pero el cabello cambia, igual que cambia la piel. A partir de los 50, muchas mujeres notan la melena más fina, más seca, menos densa o más difícil de peinar. Y el verano, con su mezcla de sol, sal, cloro, calor y lavados frecuentes, puede acentuarlo todo.

"El mayor error es tratar el pelo a los 55 como si tuvieras 35. El cabello cambia porque cambia el organismo. Cuando entendemos sus nuevas necesidades y adaptamos los cuidados, vuelve a ser una herramienta para sentirnos bien con nosotras mismas", explica Javier Mateo, peluquero, estilista y cofundador de THE LAB Beauty Studio. 📌Estos son, según el experto, los gestos que conviene revisar.

Seguir usando el champú de siempre Lo que funcionaba hace 20 años puede no responder ahora. El cabello maduro suele necesitar fórmulas más suaves, porque la fibra pierde hidratación natural y el cuero cabelludo puede estar más sensible. "Hay que revisar la rutina igual que revisamos nuestra cosmética facial", apunta Mateo. Ingredientes como ácido hialurónico, glicerina, ceramidas, pantenol, niacinamida o péptidos pueden ayudar a mantener la melena más flexible.

Pensar que lavar menos siempre es mejor La frecuencia de lavado no la marca la edad, sino el cuero cabelludo. En verano, con sudor, protectores solares, sal o cloro, espaciar demasiado los lavados puede no ser la mejor idea. "Una mujer de 60 con cuero cabelludo graso puede necesitar más lavados que otra mucho más joven con cabello seco. El objetivo no es lavar menos, sino lavar mejor", sostiene el estilista.

Ducharse con agua demasiado caliente El agua muy caliente elimina lípidos naturales, favorece la deshidratación y puede aumentar el encrespamiento. Es un gesto pequeño, pero constante. "Muchas veces son pequeños gestos los que más castigan el cabello sin que nos demos cuenta. Bajar ligeramente la temperatura del agua puede marcar una diferencia enorme", dice.

Creer que el acondicionador es opcional En el cabello maduro, el acondicionador deja de ser un extra. Ayuda a sellar la cutícula, facilita el peinado y reduce la rotura. La mascarilla también puede ser una aliada, pero no siempre más producto significa mejor resultado. "El cabello fino necesita nutrición, pero sin perder movimiento", advierte.

Aplicar mascarillas y aceites donde no toca Intentar compensar la sequedad con productos muy nutritivos puede acabar dejando el pelo pesado, sobre todo si se aplican desde la raíz. "Muchas mujeres intentan compensar la sequedad utilizando productos muy nutritivos, pero terminan perdiendo volumen y ligereza. Lo importante es elegir bien la textura y aplicarla de medios a puntas", explica.

Javier Mateo, peluquero y estilista y cofundador de THE LAB Beauty Studio. / EPC

El sol también envejece el cabello Protegemos la piel, pero a menudo nos olvidamos del pelo. La radiación solar deteriora la cutícula, altera el color y resta brillo. "Hoy existen protectores capilares muy ligeros que ayudan muchísimo a preservar el brillo y la calidad de la fibra", señala Mateo (en la foto superior). También conviene aclarar el cabello con agua dulce después del mar o la piscina.

Mantener el mismo corte de siempre Con menos densidad, una melena demasiado larga y compacta puede aplastar la raíz y acentuar el efecto plano. "El corte deja de ser solo una cuestión estética. Puede aportar volumen óptico, suavizar las facciones y rejuvenecer sin artificios", afirma. Entre los estilos más favorecedores: melenas midi con capas invisibles, bob a la mandíbula o clavícula, bob invertido, shag moderno o bixie.

Pensar que las canas limitan las opciones El cabello canoso suele ser más poroso y puede cambiar de textura, pero eso no obliga a renunciar al estilo. Al contrario: necesita forma, ligereza y movimiento. "Las canas necesitan movimiento. Cuando el corte tiene forma y ligereza, el gris se convierte en algo sofisticado y elegante", resume.

Elegir colores que endurecen los rasgos Algunos tonos que antes favorecían pueden apagar el rostro con el paso del tiempo. En los rubios, los acabados demasiado fríos, ceniza o uniformes pueden endurecer. "Los tonos miel, beige, vainilla o champán suelen rejuvenecer más porque aportan luz y dimensión sin resultar artificiales", apunta el experto. Además, evolucionan mejor durante el verano.