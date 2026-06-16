La confesión de Tamara Falcó sobre Íñigo Onieva: "Hizo el Iron Man y después nos pegamos tal festín por Italia..."

Ganadora de 'Masterchef Celebrity 4' aunque pocos apostaban por el talento de Tamara Falcó para los fogones en una de las ediciones más recordadas del talent de TVE, en la que se hizo con la chaquetilla de chef gracias a su perseverancia, esfuerzo y don innato para idear platos y elaborarlos con una precisión sorprendente, la marquesa de Griñón se ha convertido en una de las invitadas de la semifinal de 'Masterchef 14' para aconsejar a los concursantes sobre la cocina holística y el equilibrio emocional a través de la alimentación y, como no podía ser de otra manera, ha acabado por convertirse en la protagonista de la gala que ha emitido este lunes la cadena pública.

Después de reconocer con la espontaneidad que la caracteriza que no cocina a diario sino en "ocasiones especiales" porque "me he dado cuenta de que lo que me gusta es diseñar el menú, comprar los ingredientes, hacer mis pruebas y disfrutarlo con amigos", Jordi Cruz no ha dudado en ponerla en un aprieto al preguntarle por su otra "gran pasión" además de la gastronomía, su marido Íñigo Onieva.

"Se me olvida que aquí siempre hay un poco de salseo" ha reaccionado divertida la hija de Isabel Preysler, confesando que a punto de celebrar su tercer aniversario de boda "estamos muy bien, la verdad" aunque no lo comparten todo, ya que como ha admitido aunque el empresario es un fanático del running -tanto es así que en el último año ha participado en varios maratones y algunas pruebas de máxima exigencia en diferentes países- "yo no corro. Corro de vez en cuando en la máquina, pero estoy haciendo pesas".

"O sea, que Íñigo va a correr y tú a comer" le ha comentado entonces Jordi con ironía. "No, Íñigo va a comer más que yo. Hizo el Iron Man y después nos pegamos tal festín por Italia que, cuando se pesó el lunes, no había bajado un gramo", ha revelado entre risas Tamara antes de darse cuenta de que quizás se había ido de la lengua y su comentario podía molestar a su marido. "Me va a matar, esto lo cortamos" ha pedido divertida -aunque el programa no le ha hecho caso a la vista está- consciente de que su comentario iba a dar mucho que hablar como así ha sido.