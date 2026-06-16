Cari Lapique y Carla Goyanes se emocionan al recordar a Caritina dos años después de su repentina muerte

Presumiendo de la maravillosa relación que mantienen y dejando claro que siguen siendo una piña a punto de cumplirse dos años de la repentina muerte de Caritina Goyanes -el próximo 26 de agosto- a los 46 años tras sufrir un fallo cardíaco mientras disfrutaba de sus vacaciones familiares en Marbella, Cari Lapique, Carla Goyanes y el viudo de la empresaria, Antonio Matos, han asistido este lunes en el museo Thyssen a la gala de los Premios SIE, que reconocen a los líderes más influyentes de la economía, la cultura y la sociedad, y de cuyo jurado forma parte la mujer de Carlos Goyanes -fallecido solo 19 días antes que su primogénita- junto a otros rostros conocidos como Iker Casillas, Carmen Posadas, o Cayetana Guillén Cuervo.

Demostrando que continúan siendo una piña a punto de cumplirse dos años del fallecimiento de Caritina Goyanes -el 26 de agosto de 2024- tras sufrir un fallo cardíaco apenas 19 días después de la muerte de su padre, Carlos Goyanes, mientras se encontraban pasando el verano en Marbella en compañía de su familia, su viudo Antonio Matos ha reaparecido junto a Cari Lapique y Carla Goyanes en la entrega de los Premios SIE (Spain is Excellence) que se han celebrado este lunes en el madrileño Museo Thyssen. / EUROPA PRESS / Europa Press

La última vez que vimos a Cari fue el pasado 8 de junio en el multitudinario encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Un momento que ha definido como "impresionante, tan bonito, tan emotivo..."; y en el que, como ha confesado, fue inevitable no recordar al amor de su vida y a su hija "pero me acuerdo todos los días, no solo ese día".

Su gran motor para sobrellevar la pérdida de sus dos grandes pilares, su familia, y especialmente sus nietos: Pedro (15) y MiniCari (12) -hijos de Caritina y Matos-; y Carlos (13), Santi (11) y Beltrán (6), de Carla y Jorge Benguría. "Siempre lo han sido y ahora más. Lo que más me gusta son mis nietos. Soy una abuelona total", ha expresado, admitiendo que es "consentidora total" porque "soy abuela, no su madre".

Y reconociendo que el verano son "fechas muy complicadas", sus planes para estas vacaciones pasan por disfrutar de "la familia, el sur y un poco de las islas. Un poco moviéndome". "Siempre hemos estado muy unidos, eso no ha variado" ha asegurado.

También Carla Goyanes se ha sincerado sobre la muerte de su hermana y de su padre, revelando que "intento no pensarlo y seguir para adelante, y dando gracias por lo que tenemos que al final creo que es importante valorarlo". "Siempre hay gente que está mejor, gente que está peor y bueno, hay que conformarse con lo que nos ha tocado. Y la verdad es que estar todos juntos también ayuda mucho" se ha sincerado.

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Respecto a su madre, ha apuntado entre risas que "nunca va a dejar de serlo. Yo no sé a qué edad va a dejar de decirme lo que es mejor y lo que no", aunque su mejor faceta es la de abuela, como ha presumido orgullosa: "Es una abuela genial, es una abuela que tan pronto se va con los nietos al concierto de Bad Bunny, como... sí, sí, se fue con ellos, o sea, ni yo quería ir a ese plan. Y ella se fue encantada y feliz y a todo, y se los queda a dormir cada cinco minutos. Y se los queda con amigos en su casa y todo, o sea, es una superabuela. Eso le da mucha vidilla".