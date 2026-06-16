¿Quién es Bruna Biancardi, 'influencer' y novia de Neymar?

Las miradas están puestas sobre Neymar, ahora más que nunca, no solo por cuándo será su debut en el Mundial 2026, sino por el anuncio de que espera su tercera hija junto a Bruna Biancardi.

Biancardi salió a la luz pública en 2021, cuando fue fotografiada con el futbolista en un yate en Ibiza tras la Copa América. Y aunque su relación era prácticamente un secreto a voces, pasaron varios meses antes de que se hiciera oficial su noviazgo.

Modelo e 'influencer'

A pesar de la notoriedad pública que ganó gracias a su relación con Neymar, Biancardi ya era conocida en Brasil. Nacida en la capital brasileña de Säo Paulo el 15 de abril de 1994, Bruna desarrolló un fuerte interés por la moda, algo que la llevó a estudiar Negocios de Moda en la Universidad Anhembi Morumbi. Gracias a esta formación, también empezó a interesarse por las tendencias y los proyectos vinculados al marketing y, con el paso del tiempo, logró posicionarse en el mundillo y colaborar con marcas como Victoria Beckham, Luis Vuitton o Balmain.

Biancardi tiene mucha presencia en las redes sociales. Actualmente, supera los 15 millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenidos relacionados con la moda, la belleza, el estilo de vida y algunos de sus momentos en familia, como el 'gender reveal' que organizaron, este lunes, para el nuevo bebé.

Pero no solo eso: de vez en cuando también nos muestra su rutina, sus mascotas -sus dos perros Chopp y Buddy- y sus colaboraciones con marcas importantes.

Una relación turbulenta

Según ha contado la 'influencer', conoció a Neymar en 2020 durante una fiesta, pero cuando empezaron a salir decidieron mantener su relación en privado. Lo lograron durante un tiempo, hasta que los constantes viajes de Biancardi a París -donde entonces jugaba Neymar (en el Paris Saint Germain)-, empezaron a levantar sospechas. No fue hasta 2022 cuando Neymar decidió compartir unas imágenes con la 'influencer', confirmado su relación.

Aunque se les veía muy enamorados, meses después terminaron su noviazgo por una supuesta infidelidad del futbolista con la también 'influencer' Amanda Kimberly.

En agosto de 2023, Bruna se pronunció al respecto a través de Instagram: "Yo siempre he estado muy metida en lo mío, ya lo saben, pero como están todo el tiempo metiéndome en chismes, prefiero dejar claro por aquí que ya no estoy en una relación desde hace un tiempo", dijo entonces Biancardi.

Y luego añadió: "No crean todo lo que aparece por ahí. Le tengo mucho cariño a él y a toda su familia. Por favor, dejen de involucrar mi nombre. Gracias", refiriéndose a los rumores de infidelidad. No obstante, en enero de 2023 se les volvió a ver juntos paseando por las calles de París. Y días después, el 5 de febrero, ambos compartieron en sus redes sociales iimágenes del cumpleaños del futbolista, revelando que estaban juntos de nuevo.

La tercera de ella y la quinta de él

En abril de 2023, la pareja anunció que estaba esperando a su primera hija. Durante esta etapa, Bruna compartió con sus seguidores distintos detalles de su embarazo y habló abiertamente sobre las dificultades que atravesó. Finalmente, el 6 de octubre de 2023 dieron la bienvenida a Mavie, una noticia que fue celebrada por millones de seguidores de alrededor del mundo, aunque poco después la pareja decidió terminar su relación.

En julio de 2024, Neymar anunció el nacimiento de su hija Helena junto a Amanda Kimberly. Lo hizo acompañado de su primer hijo, Davi Lucca, fruto de su relación con la también 'influencer' Carolina Dantas pero, antes de ello, también anunció que había decidido darse una nueva oportunidad con Biancardi.

Meses más tarde, Bruna sorprendió al mundo al revelar que estaba embarazada otra vez y, en julio de 2025, nació su segunda hija, Mel, quien, a partir de ahora, será hermana mayor de una nueva niña, la tercera de Bruna con Neymar y la quinta hija del futbolista.