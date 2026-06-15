Famosos
Zendaya, espectacular en Madrid junto a su marido Tom Hollad
La pareja de actores protagoniza su primera aparición pública en España tras su reciente boda para presentar la nueva película de Spiderman
CHANCE
Después de varios días en los que la expectación no ha dejado de aumentar por la visita de Zendaya y Tom Holland a España, la pareja -que se dio el 'sí quiero en una ceremonia secreta a principios de marzo después de cinco años de relación- ha protagonizado este lunes su primera aparición en nuestro país para presentar su nueva película, 'Spider-man: Brand New Day' en un photocall que se ha celebrado en el exclusivo hotel Four Seasons.
Y al margen de su complicidad, de sus miradas y sonrisas cómplices, y de la felicidad que desprenden después de su boda, lo más comentado de la multitudinaria presentación -en medio de una nube de cámaras tanto nacionales como internacionales- ha sido el espectacular look con el que la protagonista de 'Euphoria' ha demostrando por qué está considerada una de las actrices mejor vestidas del star system.
Deslumbrante, Zendaya ha escogido para su primer acto en la capital un estilismo impecable protagonizado por un vestido con reminiscencias españolas; un diseño negro de Christian Cowan con cuerpo ajustado tipo corsé con escote corazón palabra de honor, y falda asimétrica de flecos con abertura lateral infinita con la que ha presumido de piernas. Lo ha combinado con stilettos al tono de taconazo, pendientes largos y su pelo corto peinado con un efecto 'wet' que potenciaba sus rasgos y su impresionante belleza.
En los próximos días la pareja -que este domingo disfrutó de una cena a base de productos españoles en un pequeño restaurante del madrileño barrio de La Latina- tendrá una agenda de lo más intensa en nuestro país: este mismo lunes por la tarde Tom Holland, que por su parte ha lucido traje negro con camisa roja como guiño a su personaje de Spiderman, visitará la Plaza Selección en la Plaza de Colón para mantener un encuentro con la afición de 'la Roja' antes del debut de España en el Mundial de Fútbol frente a Cabo Verde, y será este martes cuando los recién casados visiten 'El Hormiguero' de Pablo Motos.
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