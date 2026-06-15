Tom Holland en 'Plaza Selección' de la RFEF en Madrid para el debut de España en el Mundial: "es una de las mejores"

El actor británico Tom Holland ha inaugurado este lunes la 'Plaza Selección', ubicada en la madrileña Plaza Colón e ideada por la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que los aficionados puedan seguir el partido del debut de España en el Mundial de Fútbol que la enfrenta a Cabo Verde.

El actor británico se encuentra de gira de promoción de su nueva película, 'Spider-man 5', que se estrena en cines el 29 de junio, y ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida de esta 'fan zone', en un acto en el que ha asegurado que el combinado nacional que dirige Luis de la Fuente es uno de los más "excitantes" de la cita mundialista que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

"España juega muy bien al fútbol. Para mí es el fútbol español es la cima del éxito. Además, vuestro juego es muy divertido", ha dicho el actor británico en declaraciones a EFE.

Tom Holland ha elogiado a la selección española como "una de las mejores", pero apoya a su selección, Inglaterra, que debuta este miércoles contra Croacia. "Me encanta el equipo inglés. Thomas Tuchel (seleccionador) es muy bueno y admiro a muchos de los jugadores", afirmó.

El protagonista de 'Spider-man' ha asegurado que es "fiel" seguidor del fútbol desde que era pequeño y muy aficionado también del jugador argentino Lionel Messi. Además ha dicho que guarda recuerdos muy bonitos de ver 'los clásicos' entre Real Madrid y Barcelona y ha asegurado no "poder" elegir a uno de los dos.

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Joselu, exjugador del Real Madrid y que actualmente milita en la liga catarí, ha acompañado al actor en el escenario y le ha hecho entrega de una camiseta de 'la roja' con su nombre, a lo que Holland ha correspondido regalándole al futbolista español una elástica conmemorativa de la película que protagoniza.