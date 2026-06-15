¿Por qué el caso de Marius Borg mantiene en vilo a la monarquía noruega? Drogas, violaciones y hasta 7 años de prisión

La monarquía noruega afronta este lunes uno de los días más delicados de los últimos años. El Tribunal de Distrito de Oslo tiene previsto dictar sentencia contra Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, en un proceso que ha sacudido a la Casa Real pese a que el acusado no posee título, no forma parte oficialmente de la institución y no desempeña funciones públicas.

La expectación es máxima porque el caso no se limita a un episodio aislado. Borg, de 29 años, se ha sentado en el banquillo acusado de 40 delitos, entre ellos cuatro presuntas violaciones, violencia contra una expareja, amenazas, agresiones, quebrantamientos de órdenes de alejamiento y delitos vinculados con las drogas. La Fiscalía ha pedido para él siete años y siete meses de prisión, mientras que su defensa solicita la absolución de los cargos más graves y una condena mucho menor por los hechos que sí ha admitido.

El juicio, celebrado entre el 3 de febrero y el 19 de marzo, ha dejado al descubierto una vida marcada por los excesos, las fiestas, el consumo de alcohol y drogas y una exposición pública difícil de gestionar desde la infancia. Marius Borg es fruto de una relación anterior de Mette-Marit, antes de que la princesa se casara en 2001 con el príncipe heredero Haakon. Desde entonces creció junto a la familia heredera, pero siempre en una posición ambigua: dentro del círculo íntimo de palacio, aunque fuera de la línea sucesoria y sin papel institucional.

Hijo de futura reina consorte

Esa condición explica parte de la repercusión del caso. Marius Borg no es príncipe, pero sí es el hijo de la futura reina consorte de Noruega y ha vivido durante años bajo el paraguas simbólico de la Corona. Por eso, aunque la Casa Real insiste en separar su situación personal de la institución, el impacto reputacional es inevitable. La imagen de una monarquía nórdica moderna, discreta y muy valorada por la ciudadanía se ha visto golpeada por un proceso judicial de enorme crudeza.

Las acusaciones más graves se refieren a presuntas agresiones sexuales cometidas contra mujeres que, según la acusación, no podían resistirse. Borg niega esos cargos. Durante el juicio, la discusión jurídica se centró en el estado de conciencia de las presuntas víctimas y en lo que él pudo percibir en el momento de los hechos. La Fiscalía lo presentó como alguien convencido de que podía “salirse con la suya”, mientras él denunció la presión mediática y aseguró haberse convertido en “el blanco del odio” en Noruega.

Varias denuncias

El origen público del escándalo se remonta a agosto de 2024, cuando fue detenido como sospechoso de haber agredido a su entonces pareja en Oslo. A partir de ahí, la investigación fue creciendo. Otras mujeres relataron episodios de abuso físico y psicológico, y el análisis de teléfonos y ordenadores permitió a los investigadores incorporar nuevos indicios al caso. Durante el proceso, Borg reconoció algunos delitos, como el transporte de 3,5 kilos de marihuana, agresiones y amenazas, pero negó las violaciones.

El caso llega, además, en un momento especialmente vulnerable para la familia heredera. Mette-Marit, que padece una enfermedad pulmonar crónica, atraviesa un deterioro de salud que ha obligado a reorganizar la agenda oficial. Esa circunstancia ha añadido una dimensión emocional al proceso: Borg pidió salir de prisión provisional para poder estar junto a su madre, pero la petición fue rechazada. La sentencia, según lo previsto, la seguirá por videoconferencia desde prisión preventiva por problemas de salud no especificados.

Mala salud de los reyes

Para la Corona noruega, el reto va más allá del fallo judicial. El rey Harald, de edad avanzada, ha reducido su actividad; la reina Sonia también ha tenido problemas de salud; y cada vez más responsabilidades recaen sobre el príncipe Haakon y la princesa Ingrid Alexandra. En ese contexto, el caso Borg coloca a la familia heredera ante una crisis doble: personal y de imagen pública.

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La pregunta que sobrevuela Noruega no es solo cuánto tiempo pasará Marius Borg en prisión si es condenado, sino hasta qué punto este escándalo puede erosionar la confianza en una institución que, hasta ahora, había resistido con relativa solidez.