José Ortega Cano responde al duro dardo de Rocío Carrasco por el documental de Rocío Jurado

A pocos días del estreno del documental con el que Rocío Carrasco ha querido rendir homenaje a Rocío Jurado en su 20º aniversario de muerte, 'La más grande' -en Movistar Plus a partir del 25 de junio-, se reabre la guerra entre la hija mayor de la chipionera y el resto del clan Mohedano después de que no haya contado con nadie de la familia en este proyecto tan especial.

Y aunque la mujer de Fidel Albiac ha asegurado que "quien no ha participado es porque no ha querido", Gloria Camila ha explotado públicamente y, dolida por este nuevo desprecio de su hermana a ella y a José Fernando, ha revelado que ha puesto el tema en manos de sus abogados porque como hijos, a pesar de no ser herederos universales, tienen el mismo derecho que Rocío de estar informados de todo lo relativo a su madre.

Un reproche al que la madre de Rocío Flores ha respondido implacable, acusando a la colombiana de "ensuciar una cosa tan sumamente bonita como es el legado de ella y ese archivo visual con algo tan sumamente absurdo me parece fatal. Punto pelota".

El último en reaccionar a la guerra abierta entre las hijas de Rocío Jurado, José Ortega Cano, que este domingo no se ha perdido la tradicional Corrida de la Beneficencia que ha puesto el broche de oro a la Feria de San Isidro en Las Ventas. Y, respondiendo con un sorprendente "muy bien" a si le gustaría tener un acercamiento con Rocío Carrasco, ha dejado en el aire si es cierto que le ofreció participar en el documental y él lo rechazó: "Mire, esos temas de tiempos atrás, prefiero mejor dejarlos" ha zanjado.

Noticias relacionadas

Además, ha reconocido que se está planteando seriamente hacer una docuserie sobre su vida y, con una sonrisa enigmática ha asegurado "no se sabe, eso no se sabe nunca. Cualquier momento será. Seguramente, seguramente".