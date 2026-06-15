El 60º aniversario del IED convierte el Palau Reial de Pedralbes en una pasarela de nuevos talentos

El Palau Reial de Pedralbes, que ya tiene práctica en alojar solemnidades y festivales de verano, ha recibido este lunes algo más imprevisible que una recepción de manual: una descarga de moda joven, ideas nuevas y nervios de final de etapa. Allí, entre jardines, escalinatas y salones con molduras doradas, blancos cortinajes y lámparas de araña, el IED Barcelona ha celebrado 'Fashioners of the World', el desfile con el que ha presentado a la última generación de diseñadores formados en su Escuela de Moda.

La cita se ha inscrito este año en una efeméride muy especial: el 60º aniversario del Istituto Europeo di Design, fundado en Milán en 1966 por Francesco Morelli y convertido hoy en una red internacional de escuelas de diseño, moda, artes visuales y comunicación. Seis décadas han dado para cambiar de silueta muchas veces, ver nacer y morir tendencias a velocidad de 'scroll' y sostener una idea que no ha pasado de moda: la creatividad necesita oficio para no quedarse en flor de verano.

Raffaella Perrone, directora del IED Barcelona, lo ha resumido antes del desfile con una frase que ha servido casi de manifiesto de la noche: "A lo largo de sus 60 años, el IED ha logrado grandes hitos. Si tuviera que destacar uno, sin duda sería nutrir la creatividad con un alto nivel de profesionalización". Es decir, la intuición puede que abra puertas, pero la técnica evita que se cierren al primer golpe de viento.

Desfile en el Palau Reial de Pedralbes. / Zowy Voeten / EPC

Una profesión con futuro

Perrone también ha situado esa profesionalización dentro de una mirada amplia: "El aspecto más pionero del Istituto Europeo di Design radica en que somos un 'network' internacional y multicultural con seis décadas de experiencia en la educación en diseño".

El desfile ha sido más que el clásico "fin de curso" con focos. Como ha defendido Perrone, "su dimensión abarca mucho más que la conclusión de una etapa académica". Sobre la pasarela se han visto un total de 75 'looks', tres por cada uno de los 25 estudiantes que han participado en el 'show', y que forman parte de la hornada de 60 alumnos de último año del Grado en Diseño de Moda y del BA (Hons) in Fashion Design. La selección, atrevida, rompedora y futurista, ha funcionado como tarjeta de presentación ante profesionales de las industrias creativas y prensa especializada.

Uno de los 'looks' del desfile. / Zowy Voeten / EPC

En el 'front row', han tomado buena nota desde el diseñador Custo Dalmau, Maite Muñoz, de la firma Lebor Gabala, las hermanas Aida y Laura Molano, de Joplin Atelier, Lisi del Castillo, directora creativa de Rita Miller, la directora científica de Moda del IED, Pilar Pasamontes, la 'project manager' de la 080 Barcelona Fashion, Marta Coca, y Albasarí Caro, directora de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), entre otras caras del sector de la moda en Barcelona.

Se han visto 'looks' de dandi, de sastrería superpuesta, vestidos a jirones como salidos de una escena de 'Mad Max', crinolinas, redes de pescar, camisas con puños extragrandes, solapas inmensas y nórdicos haciendo las veces de abrigos. Puro contraste de volúmenes y teatralidad en una pasarela palaciega que recordaba por momentos los desfiles parisinos de casas como Balenciaga o Chanel.

Un detalle de los tocados, en el desfile. / Zowy Voeten / EPC

Antiguos alumnos 'top'

La Escuela de Moda del IED Barcelona ha llegado con una nómina de antiguos alumnos que permite entender su proyección: de perfiles vinculados a casas como Valentino, Dior, JW Anderson o Schiaparelli a nombres que han levantado marca propia, como Cristina Tamborero, Edward Cuming, Eñaut, Luis de Javier o Gimaguas. La lista no debe leerse solo como escaparate de éxitos, sino como pista de aterrizaje: cada promoción ha salido con la ambición -y la presión- de encontrar una voz reconocible en una industria que pide novedad cada cinco minutos.

Noticias relacionadas

Jon Navales, el joven ganador del premio a la mejor colección de moda de IED. / Zowy Voeten / EPC

La edición ha incorporado además los galardones 'Fashioners of the World', con un jurado internacional en el que han figurado Verónica Blume, Isabel Coixet, Manuel Outumuro y Jordi Labanda. También ha habido premios vinculados al 'fashion film', la fotografía, la ilustración y el impacto, una palabra delicada en moda porque ya no se refiere solo al efecto visual, sino a la sostenibilidad, la inclusión, la proximidad, el valor patrimonial o el dominio artesanal. El premio a la mejor colección ha sido para el joven Jon Navales, de quien el jurado ha destacado su "sensibilidad" y "perfección en la confección y gusto en los tejidos y colores". El nuevo talento de la moda ha dedicado el galardón "a la gente que es libre y que es especial".