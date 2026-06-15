Doctor Andreu Martínez, sobre Marcos Llorente: "El problema aparece cuando se mezclan hábitos útiles con afirmaciones sin evidencia"

Las afirmaciones de Marcos Llorente sobre el estilo de vida que hay que llevar vuelven a estar sobre la mesa. Sus dos últimas apariciones públicas fueron en el programa 'El Hormiguero' y en 'El Partidazo de COPE', donde volvió a remarcar su opinión sobre ciertos temas como la importancia de evitar el uso de crema solar, llevar gafas de sol amarillas en exteriores y rojas en interiores y seguir estrictamente una dieta paleolítica.

Hace unos días, el doctor Andreu Martínez compartió una publicación en Instagram, donde cuenta con más de 27 mil seguidores, para desmentir algunas de las afirmaciones del futbolista colchonero.

En primer lugar, el experto empezó diciendo: "Marcos Llorente, sol, chemtrails y biohacking: ¿qué dice realmente la ciencia?".

Asimismo, quiso dejar claro que "el problema no es que un deportista cuide su salud, sino que aparece cuando se mezclan hábitos útiles con afirmaciones sin evidencia, teorías conspirativas o recomendaciones que pueden ser peligrosas para la población general".

El especialista afirmó que la exposición al sol puede causar cáncer de piel y que el uso de crema solar ayuda a prevenirlo, especialmente cuando se aplica de forma correcta.

Respecto al estilo de vida del '14' del Atlético de Madrid, el médico destacó varios hábitos que el futbolista incorpora a su día a día, como una exposición responsable al sol, el cuidado del sueño y del ritmo circadiano, el entrenamiento de fuerza, una alimentación basada en comida real, el contacto con la naturaleza y un control analítico individualizado.

No obstante, también señaló que no todo lo que hace es adecuado.

En concreto, advirtió sobre prácticas como quemarse al sol, negar los daños causados por la radiación ultravioleta, rechazar el uso de protector solar, creer que el bronceado protege la piel, dar credibilidad a teorías como los chemtrails sin evidencia científica o imitar rutinas extremas de deportistas profesionales.

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Por último, el doctor especializado remarcó que "la salud no necesita dogmas, si no necesita contexto".