La accidentada reaparición de Sofía Mazagatos y Tito Pajares

Alejada del foco mediático desde hace años por decisión propia tras convertirse en no de los rostros más populares y controvertidos del panorama nacional en la década de los 90 y los 2000 después de ganar el certamen de Miss España en 1991, Sofía Mazagatos ha reaparecido este domingo ante las cámaras meses después de su última aparición pública.

Lo ha hecho junto a su marido José Pajares, más conocido como Tito Pajares, en el que a pesar de los rumores de crisis que les persiguen periódicamente -precisamente por la vida 'anónima' que ahora lleva la exmodelo- ha encontrado la felicidad y la estabilidad, y con el que ha cumplido su sueño de formar su propia famiia.

Después de una discreta relación que se desconoce cuándo empezó exactamente, Sofía se convertía en madre junto al empresario de la noche madrileña de su primera hija en 2015, una niña llamada Sofía. Y en diciembre de 2023, tras el durísimo golpe que sufrió en 2018 al perder el bebé que esperaba a los ocho meses de embarazo, llegaba la benjamina de la casa, Amanda, que como ha revelado emocionada la empresaria en más de una ocasión fue su "gran milagro" y quien le devolvió la sonrisa después de una etapa muy complicada.

Y aunque en su día a día intenta pasar desapercibida y no se prodiga por los eventos sociales en los que antes acaparaba todos los flashes, este domingo no ha querido perderse la última corrida de la Feria de San Isidro protagonizada por Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante y Víctor Hernández. Un festejo marcado por el diluvio que cayó en la capital, y que provocaba que Sofía y su marido abandonasen la plaza de toros corriendo protegiéndose como podían de la lluvia con unos improvisados chubasqueros.

Sorprendida por las cámaras mientras caminaba a toda prisa hacia su coche cogida del brazo de Tito Pajares, la exmodelo ha reaccionado entre risas a la habilidad de los reporteros para reconocerla teniendo en cuenta su 'atuendo de incógnito'. "Muy bien, gracias" ha revelado cuándo le hemos preguntado cómo lleva la maternidad y cómo están sus pequeñas, evitando sin embargo adelantar cuáles serán sus planes familiares para este verano