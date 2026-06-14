Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Un grave accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro este domingo por la mañana ha acabado con la vida de seis personas. Entre ellas, las de las personalidades como el youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, el cantante Oliver Tree, el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves

El siniestro ocurrió a las 8:59 hora local (13:59 hora en horario peninsular española), cuando las dos aeronaves (una con cinco personas y otra con solo el piloto) han colisionado en el aire y una de ellas se ha incendiado al caer dentro de un estacionamiento privado. El fuego, ha acabado destruyendo también a unos 20 coches eléctricos que estaban en un aparcamiento en la zona, que después ha sido controlado por los bomberos.

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Según el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, ambos pilotos tenían "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación. Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

Gaspi, amigo del youtuber Ibai

Gaspi era un popular y polémico 'streamer' argentino de 23 años que se hizo conocido por su particular estilo de humor. De hecho, gran parte de su popularidad viene de sus vídeos de "acoso callejero" en los que hacía entrevistas informales y bromas en la calle para generar precisamente momentos incómodos. Hace poco, grabó uno de ellos con el 'streamer' español Ibai Llanos, quien también le invitó a su Velada del Año 5 en Sevilla, donde se enfrentó con el español Perxitaa y acabó perdiendo el cinturón tras ofrecer un digno combate.

Oliver Tree, famoso por 'Life goes on'

El artista de 32 años Oliver Tree Nickell figura también en el manifesto de vuelo de una de las aeronaves. Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira, en la que tenía dos conciertos en Madrid y Barcelona.

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El artista, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó este fin de semana un vídeo en su cuenta de Instagram junto a Thiago Alcântara, un influencer de Río de Janeiro, en el que se le ve vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado en el dorso.