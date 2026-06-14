¿Quién es Gaspi, el 'streamer' que participó en la última Velada de Ibai Llanos y que ha muerto en un accidente de helicóptero en Brasil?

Conmoción en Brasil. El choque de dos helicópteros en el cielo de Río de Janeiro ha dejado seis muertos, " todos ellos entre las personas que viajaban a bordo de las aeronaves implicadas en el accidente". Uno de los helicópteros, envuelto en llamas, fue hallado entre los vehículos eléctricos, con cinco víctimas en su interior, mientras que el otro, que cayó a unos 100 metros de distancia, transportaba únicamente a su piloto, que también falleció, según explicó.

Las autoridades del país advirtieron en un primer momento de que "ciudadanos de nacionalidad extranjera a bordo de uno" de estos. Más tarde, han confirmado la identidad de los ocupantes, todos ellos personalidades públicas. El cantante estadounidense Oliver Tree -de 32 años- y el youtuber argentino Gaspar Prim - de 23 años-, más conocido como Gaspi, también figura en el manifiesto de vuelo del aeronave junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional y tenía previsto viajar a Barcelona y Madrid en las próximas semanas. El 'streamer' Gaspi era muy conocido en España, ya que el año pasado fue uno de los 'influencers' que participó en la famosa Velada de Ibai Llanos en La Cartuja.

El creador de contenido alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a sus videos de humor y entrevistas callejeras en las que se se caracterizaba por ser irreverente. Improvisaba con gran facilidad y logró llevar las situaciones incómodas al absurdo, algo que le ayudó a construirse una identidad propia y a alcanzar fama en pocos meses.

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Aunque de pequeño intentó ser futbolista, Gaspar fue capaz de dar un giro a su carrera y acabó consagrándose como uno de los 'youtubers' más conocidos del país. Solía hacer preguntas incómodas por la calle e hizo viral su típico 'Buenaaas' con el que entraba sin vergüenza a las personas que se encontraba en la calle. Fue reconocido como 'Youtuber del Año' en los Coscu Army Awards en 2022, ya que logró un éxito rápido al subir estos vídeos en Instagram. Su aparición en La Velada también le hizo seguir creciendo y ser reconocido más allá de las fronteras de Latinoamérica.