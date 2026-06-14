El conmovedor relato de Gaspi, el 'streamer' muerto en un accidente en Brasil, en la Velada de Ibai Llanos: "No nací para esto"

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, ha muerto en la colisión de dos helicópteros en Brasil, en la que constan otros cinco fallecidos, entre los que está el cantante Oliver Tree y dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

La muerte del 'streamer' Gaspi ha impactado en toda Latinoamérica, pero también en España, por su pelea del pasado año con 'Perxitaa' en la Velada del Año en la Cartuja, la competición que organizada Ibai Llanos. No lo tuvo nada fácil y participar en el combate fue una preparación muy larga para la que perdió más de 20 kilos.

El creador de contenido, que suele mostrarse como una persona irreverente en redes sociales, mostró vulnerabilidad en la Velada y enseñó al público su versión más real, pero también la más desconocida después de que su rival le derrotara con facilidad. "No nací para esto, dijo en un vídeo que compartió días después.

Las lágrimas de Gaspi conmovieron al público. Más tarde, reconoció que los problemas en la nariz le ocasionaban muchos problemas respiratorios. "Me di cuenta que la victoria iba a ser subirse al ring", explicó en el vídeo. En la Velada, muchos conocieron su faceta más introspectiva y meses después analizó con mucho cariño su paso por la competición de la Cartuja.

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"No gane la pelea y me puse muy triste. Todas las horas y el trabajo que dediqué para que se acabe tan rápido , pero enseguida los escuché corear mi nombre en todo el estadio y pasó a ser la mejor noche de mi vida. Tengo muy muy marcado en mi mente ese momento. Que increíble", reconoció en Instagram. "Me morí de la emoción al escucharlos, verlos, saludarlos. Son TANTOS. Nunca voy a poder devolverles lo feliz que me hicieron y me hacen. Les escribo a todos.Muy sorprendido por el apoyo que me dan acá en España", finalizó.