El bonito gesto de un escritor con un hombre que leía su novela mientras pedía en un Mercadona

El periodista y escritor Joaquín Hernández, de Antena 3 Noticias, ha compartido en redes sociales una historia ocurrida en Alicante que ha emocionado a sus seguidores. Todo comenzó cuando un amigo le avisó de que había una persona pidiendo en la puerta de un supermercado mientras leía su novela. El comunicador decidió acercarse hasta allí para tener un detalle con él, pero acabó llevándose una sorpresa inesperada.

La escena tuvo lugar en la avenida Doctor Rico, en el barrio alicantino de San Blas, junto a un Mercadona. Allí, Hernández encontró a Constantino, el hombre que protagoniza el vídeo y que estaba leyendo su libro sentado en la entrada del supermercado.

La historia de Constantino en la avenida Doctor Rico de Alicante

En el vídeo publicado en sus redes sociales, Joaquín Hernández explica que había recibido el aviso de un amigo y decide acercarse hasta el lugar. Al llegar, saluda al hombre y le pregunta su nombre. “Constantino”, responde él.

Después, el periodista le pregunta si sabe quién es. “El del libro”, contesta Constantino, una respuesta que provoca la sonrisa de Hernández antes de ofrecerse a invitarle a desayunar.

“Me ha hecho mucha ilusión que te lo estés leyendo”, le dice el periodista, antes de preguntarle qué quiere tomar. Constantino pide un café y Hernández regresa poco después con algo para él.

“La sorpresa me la he llevado yo”

Aunque el periodista acudió con la intención de tener un detalle con Constantino, ha explicado que la conversación acabó dejándole a él una enseñanza. “Al final la sorpresa me la he llevado yo”, reconoció el comunicador.

Según relata Hernández, estuvo hablando con él durante un rato y Constantino le contó parte de su vida, marcada por años complicados. En esa conversación, el periodista destaca un mensaje que le llamó especialmente la atención: la esperanza con la que Constantino afronta su situación.

“Él dice que la fe le mueve y que sabe que llegará su oportunidad”, explica Joaquín Hernández en la publicación.

La petición de ayuda del periodista

Hernández ha pedido permiso a Constantino para mostrarlo en sus redes sociales y, según cuenta, él aceptó sin problema. En su publicación, el periodista señala que Constantino se encuentra en la avenida Doctor Rico de Alicante y anima a quien quiera a ayudarle.

Además, añade un dato concreto: Constantino es conductor profesional. “Si alguien tiene trabajo para él sería maravilloso”, escribió Hernández en la publicación.

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El vídeo ha generado numerosas reacciones por el gesto del periodista y por el mensaje de esperanza de Constantino. Hernández se acercó para sorprenderle con un detalle, pero acabó compartiendo una historia marcada por la confianza de un hombre que, pese a las dificultades, sigue esperando una oportunidad.