Muere el 'Spiderman del Yemen', el escalador de 30 años viral por aceptar desafíos extremos sin equipo de seguridad para ganarse la vida

Los equipos de rescate yemeníes han recuperado este sábado el cuerpo del aventurero Qaqaa Antar al Absi, mejor conocido como el 'Spiderman del Yemen', quien cayó un día antes en un cráter volcánico en el sur del país mientras realizaba una de sus arriesgadas escaladas sin ningún tipo de material de seguridad.

El escalador de 30 años, que se había convertido en una sensación en redes sociales, cayó el viernes en el cráter Damt de la provincia yemení de Al Dalea y fue declarado muerto después de que los equipos de rescate tardaran casi 24 horas en recuperar su cuerpo, informó la Autoridad de Defensa Civil de los rebeldes hutíes del Yemen.

Según el comunicado, los rescatistas se enfrentaron a "condiciones excepcionalmente difíciles" durante la operación debido al terreno escarpado del cráter y al intenso calor. Al Absi se convirtió en toda una personalidad en el Yemen tras publicar vídeos en sus redes sociales en los que escalaba paredes rocosas verticales y descendía cráteres sin cuerdas ni equipo de seguridad.

Turistas le pagaban por retos imposibles

Los visitantes y turistas, además, solían pagarle pequeñas cantidades de dinero para realizar estas arriesgadas escaladas que, según los lugareños, se habían convertido en la principal fuente de ingresos del joven aventurero.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales del Yemen se inundaron con mensajes de apoyo a sus familiares y de recuerdo por la valentía de Al Absi, pero también lamentaron que las dificultades económicas que atravesaba lo obligaron a realizar este tipo de actividades de alto riesgo.

El cráter Damt, situado en el distrito homónimo, a unos 220 kilómetros al sur de la capital yemení, Saná, es uno de los sitios geológicos más conocidos del país. Formado por antigua actividad volcánica, el cráter tiene unos 100 metros de profundidad y contiene aguas minerales termales ricas en azufre, calentadas por actividad geotérmica.

Aunque el volcán se considera extinto, el lugar sigue siendo peligroso debido a sus escarpadas paredes rocosas y a las altas temperaturas generadas por los procesos térmicos subterráneos.

El cráter se ha convertido en un destino popular para turistas, investigadores y aventureros, pero las autoridades y los geólogos han advertido repetidamente a los visitantes sobre los peligros de acercarse a sus bordes, ya que se han reportado varios accidentes en el lugar a lo largo de los años.

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La muerte de Al Absi ha reavivado los llamamientos a reforzar las medidas de seguridad en el sitio, incluyendo barreras, señales de advertencia y acceso regulado a las zonas particularmente peligrosas.