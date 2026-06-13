Maribel, hermana de Rafa Nadal, sobre su infancia: "Cuando estábamos en Manacor, vivíamos muy unidos"

A los 40 años y tras un año y medio de su retirada del tenis profesional, Rafa Nadal volvió a ser protagonista con el estreno de 'Rafa', una miniserie documental de Netflix que llegó a la plataforma el pasado 29 de mayo. La producción repasa su trayectoria deportiva y también se adentra en la etapa más personal de su vida tras dejar la competición.

A lo largo de sus cuatro episodios, el documental, producido por Skydance Sports, reúne testimonios muy cercanos al balear, como sus padres, su hermana Maribel, su fisioterapeuta Rafael Maymó y su esposa, Mery Perelló.

Desde su lanzamiento, ha generado una gran repercusión al mostrar el papel fundamental que han desempeñado las personas más cercanas al tenista mallorquín. Entre los testimonios más destacados figuran los de su madre, Ana María Parera, y su hermana, Maribel Nadal, quienes comparten recuerdos inéditos sobre sus primeros años.

La vida familiar de Nadal

Uno de los momentos más comentados llega cuando Ana María Parera rememora los inicios de su hijo en el mundo de la raqueta. Su madre explica cómo era la rutina diaria de Rafa cuando apenas era un niño y comenzaba a mostrar unas cualidades que más tarde lo convertirían en una leyenda del deporte mundial. Al recordar aquella etapa, la madre del extenista afirma: "Él empezó a jugar muy jovencito. De pequeño jugaba al tenis tres horas y no pasa nada", explica.

Por su parte, Maribel Nadal también participa activamente en el documental y comparte recuerdos de la convivencia familiar durante la infancia. El entorno en el que crecieron estuvo marcado por la cercanía de sus familiares y por una convivencia constante que fortaleció los lazos entre todos los miembros de la familia.

La hermana del deportista explica: "En nuestra familia, siempre hemos estado muy unidos. Cuando estábamos en Manacor, nuestros abuelos vivían en el primer piso, Tony en el segundo y nosotros en el tercero". Además, añade: "Entonces, él desde muy pequeñito siempre ha compartido mucho tiempo con nuestra familia y creo que esto también pues le ha hecho crecer en un entorno muy familiar y también muy seguro", cuenta.

Una bonita historia de amor

Otro de los testimonios más relevantes es el de Mery Perelló, su mujer, quien por primera vez habla ampliamente ante las cámaras sobre su relación con Nadal. Durante el documental, recuerda cómo ambos se conocieron desde niños gracias a la estrecha relación existente entre sus familias y cómo esa amistad terminó convirtiéndose en una historia de amor duradera.

Mery relata algunos recuerdos de aquella época al señalar: "Crecimos en una ciudad pequeña. Nuestras familias se conocían desde antes de nacer nosotros. Recuerdo, por ejemplo, estar en la comunión de Rafa pero claro, yo tendría seis años". "Nos conocimos más cuando éramos más adolescentes y empezamos a salir un verano. Él me perseguía a mí en aquel momento", revela.

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El propio Nadal confirma esa anécdota al reconocer: "Yo empecé a mandarle algún mensaje pero ella respondía sin mucho interés", continuaba. Más de dos décadas después, ambos continúan compartiendo su vida y han formado una familia junto a sus hijos.