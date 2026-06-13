Barcelona arrasa en el Madrid-Barça de la visita del Papa

De Manolo Lama a Antoni Gaudí En un país en el que todo se convierte en un Madrid-Barça, ¿cómo no va a convertirse en un Madrid-Barça una visita del Papa a Madrid y Barcelona la misma semana? León XIV ha sido objeto de agasajo casi unánime en las dos ciudades, y el veredicto de las redes sociales es claro: Barcelona sabe hacer mejor estas cosas que Madrid. Lo de la capital de España fue más multitudinario. Cientos de miles de personas aguantaron en la calle el calor para acompañar al Papa en los diferentes actos. Quizás fue eso, un golpe de calor, lo que llevó al responsable del homenaje central, celebrado en el Santiago Bernabéu, a programar un espectáculo en el que los locutores deportivos Paco González y Manolo Lama pronunciaron esta frase en un tono de retransmisión de final de la Champions: "Estamos en un barrio de nuestra ciudad. Alguien se siente totalmente derrotado. Pero… pero encuentra una parroquia abierta. ¡Asistencia perfecta contra la soledad! ¡Gol! ¡Gol!". Y también esta: "¡Ay mi madre! No voy a decir el bicho, voy a decir vaya golazo que le han metido hoy a la mundanidad espiritual". En Barcelona los actos tuvieron un tono más clerical desde el principio. La culminación de la bendición de la Torre de Jesús en la Sagrada Família, con su asombroso espectáculo de luces y drones, cosechó numerosos elogios y se la comparó con las grandes ceremonias de los Juegos Olímpicos de 1992. "Los que están venga a comparar los actos del papa en Madrid y Barcelona desde el desprecio a la ciudad rival (la que sea) lo único que dejan claro es que al Papa no lo están escuchando para nada", intentó la concordia en X el sacerdote @jmolaizola. Pero no había mucho que hacer. "Ya lo digo yo. Otro tremendo repaso de Barcelona a Madrid de cómo organizar un evento con clase y elegante", resumió en la misma red @juanludepaolis.

La Sagrada Família, en al misa solemne realizada por el papa León XIV el miércoles. / Zowy Voeten

Expulsión de un árbitro Ha empezado el Mundial. Un mes de cada cuatro años en el que los ojos de medio planeta se concentran en un balón, y los países, en vez de hacerse la guerra, se marcan goles, lo cual es bastante más sano. Pero el fútbol no puede ser totalmente ajeno a lo que pasa fuera de los estadios, así que las turbulencias geopolíticas van a afectar, en mayor o menor medida, al torneo deportivo más importante –por seguimiento y por repercusión– de todos los que se disputan. Por ejemplo, la inflexible política migratoria de Donald Trump se hizo notar incluso antes del México-Sudáfrica inaugural. El somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor árbitro de África, era uno de los 52 seleccionados para el Mundial, pero no podrá cumplir "el mayor sueño de su vida profesional" –en sus propias palabras– porque las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país. En el aeropuerto de Miami, alegaron «preocupación por la verificación de antecedentes», pero no han trascendido más detalles. "Estoy muy muy decepcionado", dijo Artan en una entrevista telefónica a 'The New York Times'. De vuelta a su país, fue recibido por todo lo alto: un estadio lleno de gente lo agasajó como si fuera un héroe. Después trascendió que pitará la Supercopa de Europa. En las redes sociales algunos piden darle a la expulsión la máxima trascendencia. "Si los otros árbitros tuvieran dignidad, hubieran regresado a sus países en solidaridad. Este será el Mundial más asqueroso de la historia", afirma @PitonGigaton. Otros prefieren quedarse con el final relativamente feliz de la historia. "Mensaje claro, puedes estar humillado a miles de kilómetros pero vuelves a brillar como un diamante entre la gente que conoce tu valor y tu mérito. Feliz árbitro que ha pasado del disgusto a la gloria, se lo merece. La FIFA ha traicionado a un buen hombre", escribe @winrakum en X.

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, agasajado por ciudadanos somalís a su llegada a Mogadiscio este miércoles. / SAID YUSUF WARSAME / EFE

Vuelve la tele de los 90 Los ciudadanos que estuvieran viendo Cuatro la tarde del pasado jueves y que, además, tuvieran una edad debieron de sorprenderse mucho al reconocer a uno de los tertulianos del programa de Risto Mejide, 'Todo es mentira'. Allí sentado, con su sotana y su verbo afilado de siempre –que le costó en su día duros enfrentamientos con la Iglesia–, estaba José Apeles Santolaria de Puey y Cruells, mucho más conocido como Padre Apeles. Este sacerdote fue una absoluta estrella televisiva en los 90, y su sorpresivo retorno provocó que su nombre se colara esta semana entre las tendencias de las redes sociales. "He de decir que en ese aparato electrónico de muchas pulgadas que cuelga de la pared, solo veo el fútbol desde hace lustros. Hoy enciendo la televisión. Aparece el Padre Apeles. Creo por un segundo, estar en los 90. Apago la televisión", resumió en X @chequevarajr. No era para menos, porque el debate que estaba protagonizando, en este caso contra Pilar Rahola y a cuenta del coro expulsado de la Sagrada Família el día de la visita del Papa por la sospecha de que iban a exhibir banderas 'estelades', evocó a aquellas intervenciones siempre polémicas y ultramontanas de programas como 'Crónicas marcianas' o 'Moros y cristianos'. Incluso había gente que dudaba que ese cura y el que revolucionaba los platós hace 30 años fueran la misma persona. "Pero ese es el Padre Apeles de mi época joven. Si es así, ¿aún vive? O es un imitador. Si el Padre Apeles era de otra época", dudaba @elenavilangon. En cuanto a lo que dijo, su interminable verborrea convenció a unos, aburrió a otros y sorprendió a los que, como @HeraclitOscuro, quizás no conocían unas posiciones políticas muy conservadoras que nunca ha ocultado: "El Padre Apeles es un franquista de cuidado. ¿Qué cromo le falta todavía a Risto Mejide para competar su álbum de reaccionarios?".