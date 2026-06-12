Sonsoles Ónega, sobre una posible boda con su novio Juan Montes: "Déjame tranquila que tengo mucha plancha"

Ganadora del Premio Planeta en 2023 con su novela 'Las hijas de la criada', Sonsoles Ónega no ha faltado al evento con el que la editorial Planeta ha celebrado por todo lo alto el 75º aniversario de sus galardones este jueves en el Palacio de Cibeles. Acompañada por su pareja Juan Montes, con el que mantiene una discreta y sólida relación desde 2023, la periodista ha revelado sus planes para este verano -spoiler, ¡está preparando nuevo libro- y ha revelado la razón por la que, a pesar de la insistencia del financiero, se resiste a pasar de nuevo por el altar.

"La verdad es que ha sido una temporada... bueno, ¿cuándo no es fiesta? La verdad, porque todas las temporadas han tenido su afán, todas han sido muy exigentes, muy complicadas, pero bueno, esta también hemos tenido una competencia muy buena y muy saludable con Televisión Española a tope. La temporada está prácticamente hecha y estamos muy contentos, muy satisfechos" ha expresado, asegurando que "lo único que pido a la vida es salud, que ha sido también un año muy difícil y, Dios mío, que me mantenga la fuerza para no fumar, seguir sin fumar y cuidar mucho la salud, la verdad, que es lo único que importa".

"Este verano voy a encerrarme a escribir, la verdad, porque estoy ya trabajando en lo nuevo. Tengo un tercio escrito, que no sé si es mucho o es poco, pero es. Y tengo muchas ganas de terminar, de dejar el programa y centrarme en lo nuevo, a ver si para el año que viene, si Dios quiere. Vamos acortando cada vez más plazos. Antes tardaba tres años, luego dos años y medio. Pero bueno, tengo muchas ganas de seguir" ha revelado, reconociendo que para ella ya son vacaciones "tener tiempo para escribir y para leer sin la angustia de tener que irte a la tele ya, para mí es un descanso. Bueno, estaré también con mis niños, con Juan, o sea que...".

Esta recta final de la temporada ha estado marcada sin duda por la histórica visita del Papa León IXV a nuestro país. Como ha afirmado Sonsoles, "estuve en el Movistar Arena y la verdad es que a mí me encanta su figura, me parece un personaje de este siglo, impresionante, con un mensaje muy potente, aunque podamos discrepar en algunas cosas, que discrepo, pero creo que en todo lo demás, o sea, que consiga que lo escuchen en la izquierda y en la derecha ya es...".

Al preguntarle si con la bendición del Santo Padre ya podía casarse 'a gusto' con Juan, la presentadora ha apuntado entre risas que "no podría casarme por la iglesia porque estoy divorciada, con lo cual... Son de esas cosas que me hacen discrepar con la iglesia". "Todo el rato" ha confesado sobre si su novio le sigue pidiendo matrimonio, revelando que "mi respuesta es... Déjame tranquila que tengo mucha plancha".

Después de su encuentro con el Papa, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía sorprendieron con su aparición en el concierto de Bad Bunny en compañía de un grupo de amigas. Y aunque Sonsoles ha admitido que "no he visto las imágenes la verdad, creo que tenemos una súper heredera y una hermana que la apoya y que hará su labor institucional fenomenal". "Están muy bien educadas, son un grandísimo ejemplo" ha apuntado haciendo referencia al gran papel como padres de los Reyes Felipe y Letizia.

Continuando el repaso por la actualidad, la presentadora se ha pronunciado sobre el delicado momento que vive una de las colaboradoras de 'Y ahora Sonsoles', Susana Uribarri, ingresada por una fuerte neumonía. "Hoy de hecho me he intercambiado unos mensajes con ella y decía estoy trabajando más que si estuviera en casa. Digo, 'hija mía, pues para', porque no para, la verdad... Pero bueno, está bien y dice que la semana que viene estará a tope" ha desvelado con una sonrisa tranquilizadora.

Por último, Sonsoles ha opinado sobre la faceta de escritora de Alejandra Rubio y, aunque todavía no lo ha hecho, piensa leerse su novela. "Pues fenomenal que sea erótica. Casi sabe de los jóvenes, siempre se aprende... A mí me encanta que la gente escriba. Creo que la escritura además te lleva a un momento de reflexión, de silencio tan necesario. Bienvenido todo el mundo al universo de las letras" ha expresado, aconsejándole "que no deje de escribir nunca y que lea mucho, eso es lo fundamental".