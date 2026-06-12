Julia Otero, sobre su hija, su gran pilar durante su enfermedad: "Es cirujana vascular desde hace 15 días"

La periodista Julia Otero ha reaparecido este martes en un acto público con motivo de la gala de los Premios 'Maga de Magas', organizados por El Español. Aunque no suele asistir a este tipo de eventos ni posar en las alfombras rojas, en esta ocasión no quiso faltar para recoger el galardón a Mejor Creadora de Opinión del año.

Durante la ceremonia, la comunicadora, que continúa al frente del programa 'Julia en la Onda' en Onda Cero los fines de semana, protagonizó uno de los momentos más destacados al hablar abiertamente sobre su hija, Candela Otero.

Antes de eso, Otero empezó recordando el cáncer de colon que le fue diagnosticado en febrero de 2021 y explicó que, aunque se encuentra recuperada, prefiere mantener la cautela. En este sentido, señaló que no dará la batalla por ganada hasta que se cumplan cinco años desde el diagnóstico, plazo que marcará su alta oncológica definitiva, prevista para el próximo mes de septiembre.

La hija de Julia Otero

Luego habló sobre su hija, Candela Otero Martínez, que nació el 15 de octubre de 1996, fruto de la relación entre esta periodista y el médico Josep Martínez. A diferencia de lo habitual, sus padres decidieron otorgar prioridad al apellido materno, una elección poco común entonces.

Cuando la periodista ha empezado a hablar sobre su hija, ha sorprendido a todo el mundo, ya que a lo largo de los años, Julia Otero siempre ha mantenido una postura muy distante respecto a la intimidad de su vida personal. De hecho, su hija desde siempre ha crecido al margen del foco mediático, pese a ser descendiente de una de las figuras más reconocidas del panorama comunicativo español.

Según ha recogido Europa Press, Otero ha querido recalcar el importante papel que ha jugado su familia en este doloroso proceso: "La familia es mi gran pilar. La familia es la que está en primera línea de fuego y la que no te suelta de la mano. Eso es así en todos los casos. Y los que no tienen ese entorno amable en el que apoyarse, no me puedo imaginar la cruz, el calvario que deben vivir".

Cirujana desde hace 15 días

También ha querido recordar que su "hija estaba, cuando me diagnosticaron, estaba a un mes de hacer el examen MIR, que es un examen muy exigente, ya sabéis". Además, ha querido presumir de cómo su hija ha logrado cumplir su sueño: "Y bueno, pues fíjate el tiempo que ha pasado, que ya es cirujana vascular, desde hace 15 días".

Con esto, Julia Otero confirma que su hija ha decidido seguir los pasos de su padre y dedicarse a la medicina. De hecho, Candela Otero ha tenido que superar un recorrido de 12 años, desde el 2014, cuando empezó a estudiar Medicina en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Cuando se graduó en 2019, superó el exigente examen MIR e inició su formación especializada en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, en el que ha completado cinco años de residencia en Angiología y Cirugía Vascular.