Almudena Cid y Christian Gálvez, muchas cosas aún por contar

Estos días Almudena Cid ha vuelto a ocupar titulares por una escena bastante incómoda que se produjo durante la presentación de la nueva edición del FesTVal. La exgimnasta atendía a los medios cuando una periodista le preguntó por Christian Gálvez, concretamente por la participación del presentador y de su actual mujer, Patricia Pardo, en uno de los actos vinculados a la visita del Papa León XIV a España. La respuesta de Almudena fue directa: "¿A él le preguntáis por mí? Porque a mí siempre me preguntáis por él". Una frase sencilla que rápidamente se hizo viral.

Sin embargo, lo que terminó de convertir el episodio en noticia no fue únicamente la reacción de Almudena, sino las conversaciones que generaron después. Muchos periodistas y colaboradores han recordado cómo fue realmente la ruptura entre la exgimnasta y Christian Gálvez. Y a ello se sumaron los mensajes publicados por Paloma del Río, una de las periodistas deportivas más respetadas de España, durante décadas voz de la gimnasia y de los Juegos Olímpicos en RTVE, además de una persona que conoce muy bien a Almudena. Paloma no se mostró especialmente diplomática. Escribió en X: "Bastante elegante has sido, Almu, durante los 15 años y los últimos 5. Bastante elegante porque si hablaras…". Cuando algunos usuarios defendieron que Christian Gálvez nunca había hablado públicamente de la ruptura, la periodista respondió con un revelador: "Uy… revisa, revisa… porque va lanzando mensajes subliminales que si esposo, padre de familia, paternidad, familia en sí, el amor, etc. ¿Y antes de todo eso? Eso no lo cuenta".

Pues como él no lo cuenta, aquí estamos las Mamarazzis para echar un poco la vista atrás y entender mejor las palabras de Paloma del Río. Christian Gálvez y Almudena Cid se conocieron en 2007 cuando ella acudió como invitada a 'Pasapalabra'. Se casaron en agosto de 2010 y durante más de una década formaron una de las parejas más conocidas y aparentemente sólidas de la televisión española. La noticia de su separación, hecha pública en diciembre de 2021, sorprendió a gran parte del público precisamente por esa imagen de estabilidad que habían proyectado durante años. Pero apenas unas semanas después comenzaron a aparecer las primeras informaciones sobre la relación de Christian con Patricia Pardo, compañera de Mediaset. En febrero de 2022 las fotografías de ambos ya ocupaban portadas y, pocos meses más tarde, la relación estaba plenamente consolidada. Todo pintaba un poco regulín pero Patricia, años después, en el pódcast 'Lo que tú digas', desmintió haber sido amante de Gálvez, rumor que corría como la espuma por todas las redacciones.

Cuando comenzó oficialmente su relación, ella llevaba alrededor de un año y medio separada, pero Christian apenas unas semanas. ¿Era un hombre soltero? Sí. ¿Por horas? Quizá también. Obviamente, nadie puede reprochar a una persona que rehaga su vida tras una ruptura. Pero sí puede cuestionarse la forma en que el presentador fue contando su enamoramiento. Mientras Almudena seguía atravesando el duelo de la separación, él hablaba de haber encontrado "la luz" en su camino, definía a Patricia como “la mujer de mi vida”, compartía los tatuajes dedicados a ella,… Es cierto que en ningún momento hubo alusiones directas a Almudena. Pero toda celebración del presente llevaba inevitablemente a una comparación con el pasado. Probablemente a eso se refería Paloma del Río.

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Mientras Almudena Cid vivía un profundo impacto emocional por la ruptura y afrontaba un complejo proceso de reconstrucción personal, siempre desde una enorme discreción, Christian Gálvez compartía públicamente su nueva felicidad, la formación de una nueva familia y la llegada de su hijo. Ahí reside la paradoja que señala Paloma del Río. No en quién habló más o menos de la ruptura, sino en que quien eligió el silencio es también quien, cinco años después, sigue teniendo que responder preguntas sobre una historia que, evidentemente, todavía tiene muchas cosas por contar. Pero los detalles más incómodos los dejaremos para otro día.