Famosos
El disco sorpresa de Ronaldinho: Pitbull, Juan Magán o Sean Paul son algunos de los artistas que colaboran con el exfutbolista
El lanzamiento marca también el debut de 'Tu Música' como sello discográfico internacional
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Ronaldinho Gaúcho estrenó este martes 'Camisa 10', el primer álbum musical de su propio sello internacional, un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países, como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.
El astro brasileño, campeón del mundo en 2002 y leyenda del Barcelona, confiesa que este debut, que ya está disponible en plataformas, cumple un anhelo que le ha acompañado durante toda su carrera. "Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida", expresó el brasileño en un comunicado.
60 temas y 18 países
El disco reúne 60 temas en el que se dan cita intérpretes procedentes de 18 países que tejen una red que conecta desde el dancehall jamaicano y el afrobeats africano hasta el pop urbano, el trap y el reggaeton latino. La voz del astro del fútbol se puede escuchar en tres canciones del álbum: 'Perfil', junto al artista mexicano Luis R. Conriquez; 'Vamos Celebrar', con Pitbull, y 'La Verde', acompañado por Tony Aguirre.
La formación también incluye nombres como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, junto a representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela. La aportación de España en este escaparate internacional tiene nombres como Juan Magán, referente del electro latino, y el DJ Kiko Rivera.
Fan de Sean Paul
El tema que da inicio al disco es 'Lead', de Sean Paul, autor de éxitos como 'Get Busy', junto a Banx & Ranx, grupo musical canadiense. "Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado", expresó Ronaldinho.
El lanzamiento marca también el debut de 'Tu Música' como sello discográfico internacional. La firma e idea original detrás de este proyecto ha sido desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.
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