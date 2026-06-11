Geraldine Larrosa, incapaz de superar la muerte de Carlos Marín, 'Il Divo': "Hay que seguir, pero cuando me quedo sola, se me cae la casa encima"

A menos de un mes de su concierto con Isabel Pantoja en la Plaza de España de Sevilla, previsto para el próximo 27 de junio, el grupo 'Il Divo' anunciaba con un escueto comunicado difundido a través de sus redes sociales la cancelación de su actuación debido a "circunstancias ajenas" a su voluntad, dejando 'plantada' a la tonadillera, que en su reaparición sobre un escenario en España estará arropada por su hijo Kiko Rivera, que pinchará en la que promete convertirse en una noche inolvidable.

Un inesperado gesto por parte del grupo lírico que en su día lideró el español Carlos Marín -fallecido por Covid en Manchester en diciembre de 2021- sobre el que ahora se ha pronunciado la que fuera su pareja Geraldine Larrosa, Innocence, en el estreno de la obra teatral '¿Dónde está Radojka?': "No tengo ni idea de que ha pasado, pero si ella me llama y quiere una lírica al lado, yo encantadísima vamos. Yo cantando con la Pantoja" ha reaccionado sin ocultar su sorpresa porque 'Il Divo' haya perdido la oportunidad de protagonizar un show con la viuda de Paquirri.

"Tendrán que hablar ellos, pero yo creo que muchas veces no son los artistas, y cuando hay dos productoras o casas discográficas... No conozco a Isabel, pero muchas veces son la gente que está alrededor las que hacen problemas" ha apuntado, reconociendo que le da mucha pena porque "creo que era un proyecto muy bonito de juntar y fusionar una música lírica sinfónica con esas voces. Y con esta gran voz que tenemos en España, que es Isabel Pantoja. Yo creo que es precioso".

Imposible al hablar de 'Il Divo' no preguntar a Geraldine cómo lleva la ausencia del que fue su gran amor, Carlos, y muy emocionada ha confesado que "en diciembre van a ser cinco años ya. Y eso de que el tiempo pasa muy rápido es mentira, yo creo que cuando has amado a una persona tan fuerte, has vivido cosas tan increíbles, porque yo he realizado todos mis sueños con él, teníamos unas ganas de hacer muchas cosas todavía, yo creo que eso no... no se te va así". "Yo estoy, trabajando porque tengo que salir adelante, tengo que comer y tengo una hija. Hay que seguir, pero cuando me quedo sola, se me cae la casa encima" reconoce.

Respecto a su tensa relación con la madre y la hermana del barítono, con las que continúa su lucha por su herencia, ha desvelado que las cosas siguen igual. "Ellas han decidido ese destino de guerra y distancia y ya está Cada uno que haga su camino, es una tristeza porque yo desde el amor que he tenido toda la vida a Carlos , pero ya está" ha concluido resignada.