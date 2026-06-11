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Georgina Rodríguez da el salto a la televisión: este será el programa que presentará
La pareja de Cristiano Ronaldo tiene un nuevo desafío entre manos
Quién es Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, cuñada de Cristiano Ronaldo y ganadora de 'Top Chef'
Georgina Rodríguez quiere más. No se conforma con ser una de las influencers más populares de España, donde cuenta con más de 72 millones de seguidores en Instagram, ni con ejercer como modelo, ni siquiera con tener su propio documental. Ahora, la pareja de Cristiano Ronaldo afronta un nuevo desafío.
La de Jaca dará un paso más en su trayectoria profesional y dará el salto a la televisión, donde presentará uno de los formatos más populares a nivel nacional e internacional. Se trata del formato exitoso 'LOL:Si te ríes, pierdes', un concurso de comedia emitido en Prime Video, donde diez cómicos y humoristas se encierran en una habitación durante más de seis horas con una única regla: intentar hacer reír a los demás sin reírse ellos mismos.
La mecánica del programa es simple, pues los participantes compiten entre sí usando disfraces para intentar hacer reír a los demás y realizando todo tipo de locuras para que sus rivales pierdan la compostura. A la primera sonrisa o risa, el concursante recibe una tarjeta amarilla y a la segunda es expulsado, como un partido de fútbol.
El último cómico que quede sin tarjeta roja gana un premio en metálico que va destinado a una ONG de su elección. Es un formato que ha sido adaptado en muchos países, entre ellos Filipinas, Italia, Francia, Canadá o México.
Cambio de presentadores
Será la tercera temporada que se emitirá en España, aunque llegará con importantes novedades, especialmente en la presentación.
En la primera edición, los conductores fueron Santiago Segura y Xavier Deltell, mientras que los concursantes fueron Silvia Abril, Edu Soto, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, El Monaguillo, David Fernández, Arévalo, Rossy de Palma, Paco Collado y Carolina Noriega.
Por su parte, en la segunda temporada, los presentadores fueron Silvia Abril y Carolina Iglesias, y los participantes fueron Carlos Areces, Yolanda Ramos, J. J. Vaquero, Henar Álvarez, Patricia Conde, Antón Lofer, Juan Amodeo, Anabel Alonso, Luis Piedrahíta y Lorena Castell.
Para esta nueva edición, el programa contará con Georgina Rodríguez y Antonio Resines como presentadores, según informó el periodista Javi Hoyos. Una pareja que promete dar mucho juego.
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