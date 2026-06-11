Claudia Osborne está esperando su tercer hijo con José Entrecanales

¡Grandes noticias para la familia de Bertín Osborne! Y es que tal y como acaba de anunciar Claudia Osborne -la menor de las hijas que el artista tuvo con la recordada Sandra Domecq- está de nuevo embarazada y en los próximos meses dará la bienvenida a su tercer hijo en común con José Entrecanales coincidiendo con su quinto aniversario de boda.

"Después de un año muy duro, tenemos la grandísima suerte de poder anunciar que vamos a tener a nuestro tercer hijo. Es la primera vez que hemos podido vivirlo en la intimidad durante todo el primer trimestre. No sabéis cuánto necesitábamos hacerlo así esta vez" ha revelado, haciendo referencia a que sus anteriores embarazos se filtraron a la prensa antes de lo que les hubiese gustado. "Y ahora, con toda la alegría y la paz del mundo, os lo contamos. Deseando conocerte, Joselito" ha añadido, expresando su felicidad ante su futura maternidad, desvelando además que espera un niño y que ya han elegido el nombre, José, como su papá, aunque cariñosamente ya se refieren a él como "Joselito".

Un anuncio muy especial que ha acompañado de un vídeo de una ecografía en el que se escucha el latido de su bebé, que a buen seguro se convertirá en el mejor compañero de juegos de las dos hijas que ya tiene la pareja: Micaela, que este 30 de junio cumplirá 4 años, y Violeta, que hizo 2 en enero, en las que tanto Claudia como el hijo del CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, y María Carrión, están completamente volcados.