Chiara Ferragni y Laura Escanes, protagonistas de un exclusivo viaje de influencers a Mallorca

Mallorca se ha convertido esta semana en el escenario de uno de los viajes promocionales más comentados de las redes sociales. La firma italiana Calzedonia ha reunido en la isla a decenas de influencers para presentar su nueva colección de baño y textil, con una invitada de excepción: Chiara Ferragni. Durante 48 horas, las participantes han compartido imágenes y vídeos desde algunos de los rincones más espectaculares de la isla. Playas de aguas turquesas, paseos en barco, sesiones deportivas y cenas frente al mar han servido de escaparate para una colección que ya está dando mucho que hablar.

Chiara Ferragni, la gran estrella del viaje

La presencia que más expectación ha generado ha sido la de Chiara Ferragni, considerada una de las empresarias digitales más influyentes de Europa. La italiana ha sido la invitada VIP del evento organizado por Calzedonia y ha protagonizado algunas de las imágenes más compartidas de la escapada mallorquina. Más allá de su faceta como influencer, Ferragni dirige varios proyectos empresariales vinculados al sector de la belleza, los accesorios y los medios de comunicación. Entre ellos destaca The Blonde Salad, una plataforma especializada en entretenimiento, moda y estilo de vida.

Laura Escanes y las influencers españolas que han conquistado la isla

Junto a Ferragni también ha participado Laura Escanes, una de las creadoras de contenido más populares de España. La catalana ha sido otra de las protagonistas del viaje, compartiendo imágenes desde distintos puntos de Mallorca y mostrando algunos de los diseños de la campaña.

La representación española se ha completado con nombres conocidos del universo digital como Sofía Hamela, Coco Constans, Ale Segura, Ariadna Tapia, Gemma Pinto y S Magazine by Susana B., entre otras creadoras de contenido que acumulan miles de seguidores en redes sociales.

Barcos privados, playas paradisíacas y deporte

Las invitadas han disfrutado de una agenda diseñada para mostrar el lado más exclusivo de la isla. Durante su estancia se las ha podido ver posando en algunas de las playas más espectaculares de Mallorca, navegando a bordo de un barco privado y participando en actividades deportivas. Las jornadas también han incluido rutas en kayak, todo ello acompañado por sesiones fotográficas en las que las influencers han mostrado las nuevas propuestas de baño y textil de Calzedonia.

Entre los espacios seleccionados para el viaje destaca el Sarena de Muro Resort, uno de los establecimientos donde se ha alojado parte del grupo. También figura el beach club NU Mallorca. A lo largo de las 48 horas de experiencia, las asistentes han recorrido diferentes localizaciones de la isla, combinando momentos de ocio, trabajo y creación de contenido.

Entre fotografías de playas, puestas de sol y jornadas en alta mar, ha habido un gesto que no ha pasado desapercibido entre los seguidores españoles. Alguna participante ha compartido imágenes regresando a casa con un recuerdo muy local: ensaimadas mallorquinas en el equipaje. Un final gastronómico para una escapada que ha convertido Mallorca en el centro de las miradas del universo influencer durante dos días.