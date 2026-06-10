Victoria Federica, de toros con su padre y portazo ante la historia de amor de Tana Rivera y Roca Rey

Todavía emocionada por haber conocido al Papa León XIV durante su histórica visita a Madrid, Victoria Federica ha disfrutado de un plan muy especial con su padre, Jaime de Marichalar, asistiendo al último festejo de la Feria de San Isidro en Las Ventas protagonizado por el torero Borja Jiménez en solitario.

Ideal con un pantalón de talle alto color burdeos, y una sencilla camiseta de algón blanco de manga corta y cuello redondo, la nieta del Rey Juan Carlos ha presumido de la maravillosa relación que tiene con su progenitor a pesar de ser contadas las ocasiones en las que se dejan ver juntos en público, compartiendo risas y confidencias desde la barrera.

Tan hermética ante las cámaras como de costumbre, la influencer ha guardado silencio sobre cómo va su relación con Jorge Navalpotro, que confirmando que lo suyo está plenamente afianzado y va muy en serio se unió a Victoria, las infantas Elena y Cristina, Juan, Irene, Miguel y Pablo Urdangarín en la Santa Misa que el Sumo Pontífice ofreció en la plaza de Cibeles el domingo.

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Y aunque tampoco ha querido responder a las especulaciones de que su amistad con Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey se habría visto afectada por la historia de amor que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo está viviendo desde hace tres meses con el torero peruano -al que antes la sobrina del Rey Felipe VI apoyaba en muchos de sus compromisos taurinos, de ahí que su ausencia haya sido especialmente llamativa desde que salió a la luz su noviazgo con la nieta de la duquesa de Alba-, su reacción ha sido de lo más significativa, cerrando la puerta del coche con un sonoro portazo cuando la prensa le ha preguntado por este tema.