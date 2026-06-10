Vicky Martín Berrocal (53 años): "Estoy enganchada al subidón de energía que supone arrancar la jornada reseteando el organismo"

Vicky Martín Berrocal es una conocida presentadora, diseñadora de moda y actriz española. Desde hace un tiempo, la onubense de 53 años ha decidido compartir parte de su rutina diaria en Instagram.

Durante la misma, la televisiva ha demostrado un cambio de perspectiva respecto a la práctica del ejercicio físico. "Antes me hablaban de hacer deporte y me daba fiebre. El músculo es vida", explicó a la revista Telva.

A principios de año, Vicky Martín Berrocal publicó una historia en redes sociales explicando su mañana: "Después de tres días seguidos de entrenamiento, hoy decidí caminar 60 minutos a buen paso: velocidad 6, inclinación 2 con pesitos en los brazos. Mover el corazón. Mover el cuerpo".

Sin embargo, la comunicadora es conocedora del esfuerzo que supone tener constancia con el deporte: "Todo eso que os cuento aquí no es para ronear de lo deportista que soy -porque no lo he sido nunca- es solo para animaros y empujaros a hacerlo".

Vicky Martin Berrocal en redes sociales. / .

En aquella publicación, Vicky hacía hincapié en que el ejercicio regular "te cambia la energía y las ganas de vivir". Recientemente, la presentadora ha vuelto a compartir su plan de entrenamiento.

A través de las historias de Instagram, la diseñadora de moda compartía un vídeo donde aparecía en una cinta de correr, acompañado de un texto a favor de realizar cardio de alta intensidad en ayunas.

"Casi dos años después de haber comenzado a entrenar en ayunas, puedo decir que no solo doy fe de sus múltiples beneficios (cambio de estructura corporal, quema de grasa, etc)", comenzaba Vicky Martín Berrocal.

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Asimismo, la televisiva explicaba cuál es su verdadera motivación para entrenar en ayunas: "Estoy absolutamente enganchada al subidón de energía que supone arrancar la jornada reseteando el organismo. Así que todos los días me despierto y me pongo a caminar", detallaba.