Tensión tras el informe forense de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que apunta que sufrió un "zarandeo violento"

A pesar de la imagen de normalidad que intenta transmitir a través de sus redes sociales, los últimos días no han sido fáciles para Anabel Pantoja después de la filtración del informe forense de su hija Alma que apunta a que el ingreso de urgencia de la pequeña en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en enero de 2025 -con apenas un mes y medio de vida- podría haber sido consecuencia de un 'zarandeo violento' que habría sufrido por parte de su padre, David Rodríguez.

Y aunque parece que la investigación judicial se alargará seis meses más a petición de la Fiscalía, cobran fuerza las informaciones que sostienen que la sobrina de Isabel Pantoja y su novio podrían ser acusados formalmente de un delito de maltrato infatil aunque es el fisioterapeuta cordobés el que más posibilidades tendría de sentarse en el banquillo de los acusados si se demuestra que fue él quién provocó las lesiones por las que su niña permaneció en la Unidad de Medicina Intensiva durante más de 15 días.

A pesar del silencio que tanto Anabel como David guardan públicamente, sus abogados se han puesto manos a la obra para probar que no cometieron ninguna negligencia, y en este duro proceso contarían con un apoyo fundamental en la sombra, el de Mariló de la Rubia, que habría puesto a disposición del joven -que trabaja en su clínica en Córdoba- a diferentes profesionales médicos que habrían elaborado informes exculpándolo.

Fiel a la discreción y al hermetismo que lleva manteniendo ante las cámaras desde que se hizo conocida por su amistad con Isabel Pantoja -que la tonadillera rompió fulminantemente al no fiarse de ella- la andaluza ha evitado pronunciarse sobre el informe forense de Alma, dejando en el aire cómo se encuentra David y si ella confía en su inocencia mientras continúa la investigación judicial.