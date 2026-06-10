Samantha Vallejo-Nágera espera que su sobrino Nico pueda por fin vivir en España: "Colate ha hecho todo lo posible"

Antes de que su hijo Roscón se convirtiese en uno de los grandes protagonistas del multitudinario encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana de Madrid en el Santiago Bernabéu al saltarse el protocolo para correr hacia el papamovil y entregar al Santo Padre un cuadro como regalo -al que Frank Prevost correspondió dándole a su vez un rosario bendecido- Samantha Vallejo-Nágera amadrinó en Madrid la fiesta del 50º aniversario de Albal, en el que la marca logró un récord al repartir 46.000 porciones de tarta.

Una cita en la que, sin imaginar que horas después su hijo podría abrazar al Sumo Pontífice, revelaba que si tuviese que elegir tres personalidades con las que compartir una cena esas serían "el Papa, Bad Bunny y Rosalía. A Bad Bunny ya le he visto y a Rosalía también, falta el Papa".

Además, ha vuelto a pronunciarse sobre la batalla legal que Colate contra Paulina Rubio, reconociendo que está esperanzada con que su sobrino Nico pueda cumplir su deseo de vivir en España junto a su familia: "A ver si todo sale bien y ya se queda aquí a Nico y estaríamos encantados, el año que viene de tenerle aquí. Yo tengo esperanzas claro, lo que dice mi hermano, ya ha hecho todo lo posible y si no sale no sale" ha expresado.

Y aunque por el momento no se ha leído el libro de Alejandra Rubio, ha asegurado que piensa hacerlo porque "conocí a Carlo en 'Decomasters' y me hice súper amiga suya". "Además le animé mucho para que tenga otro hijo, con lo cual, me ha hecho caso. Me alegro, imagino que no soy yo la culpable al cien por cien, pero bueno sí, porque creo que al final la gente joven se asusta y tal, pero creo que hay que quitarle un poco el miedo a eso y hay que tener familias" ha apuntado con una sonrisa.