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El refugio de Pedri (23 años): un pueblo de 11.000 habitantes rodeado de viñedos y una elevación volcánica que forjó al genio del Barça
La localidad tinerfeña donde creció el centrocampista sigue siendo su ancla emocional pese a su vida en Catalunya
El refugio de Luis Enrique (56 años): un paraíso cantábrico de menos de 100 habitantes, entre carreteras estrechas y acantilados, con una playa declarada monumento natural
Mariona Carol Roc
Uno de los mejores jugadores de LaLiga, y considerado como uno de los mejores centrocampistas del mundo, Pedri es también una de las figuras más queridas del fútbol español.
Actualmente en el FC Barcelona, el club con el que soñó desde niño, mantiene un vínculo familiar tan profundo con la entidad azulgrana que su padre preside la peña barcelonista de su pueblo. Pero antes de vestir de blaugrana, Pedri ya tenía un hogar que marcó su carácter: Tegueste, una pequeña localidad del norte de Tenerife.
Tegueste, el pueblo que lo vio crecer
Situado en el extremo norte de la isla, Tegueste ha acompañado a Pedri desde que era bien pequeño. Aunque el futbolista reside hoy en Barcelona, su familia continúa viviendo en el municipio tinerfeño, al que el jugador regresa siempre que puede para desconectar y reencontrarse con sus raíces.
Uno de los tres municipios de Tenerife sin costa, Tegueste cuenta con unos 11.500 habitantes y toma su nombre del antiguo menceyato de Tegueste, que en época guanche abarcaba también Valle de Guerra, Tejina y Bajamar. Su casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural en 1986, conserva aún importantes vestigios de la cultura aborigen.
En el límite noroccidental del municipio se abre el barranco de Agua de Dios, declarado zona arqueológica en 2006. A lo largo de este barranco se han encontrado numerosas cuevas, entre ellas la Cueva de los Cabezazos, la más destacada, utilizadas por los guanches como viviendas y lugares de enterramiento. Este patrimonio convierte Tegueste en un enclave singular donde la historia prehispánica sigue muy presente.
Historia, tradición y vida rural
Aunque pequeño, Tegueste conserva varios puntos de interés que reflejan su identidad. En el barrio del Socorro se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, la más antigua de la zona, construida en el siglo XVI. En el centro del pueblo se alza la parroquia de San Marcos, dedicada al patrón local. La Casa de los Zamorano, situada en uno de los extremos de la villa, es otro de los espacios que permiten descubrir la esencia rural y vinícola del municipio.
Los alrededores de Tegueste son un paraíso para los amantes del senderismo. Sus caminos, rodeados de viñedos, se adentran en el Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera, y ascienden hasta la Mesa de Tejina, una elevación volcánica que ofrece vistas espectaculares del entorno.
El lugar al que Pedri siempre vuelve
Entre historia, naturaleza y tradición, Tegueste sigue siendo el refugio emocional de Pedri. Un rincón tranquilo y profundamente ligado a su familia que explica, en parte, la personalidad humilde y cercana del futbolista.
Allí, lejos del ruido mediático y de la presión del Camp Nou, el centrocampista encuentra el espacio donde empezó todo.
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