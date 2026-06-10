La princesa italiana María Carolina inicia un romance con Jordan Bardella, líder del partido de extrema derecha francés

La princesa italiana María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, miembro de una casa real que gobernó el sur de Italia, ha hecho pública su relación con el joven líder del partido de extrema derecha francés, Jordan Bardella, en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 el pasado domingo. La princesa, de 22 años, y el presidente del Rally Nacional, de 30, fueron fotografiados abrazándose y viendo la carrera en las calles de Montecarlo el domingo, según la revista 'Hello!'.

La pareja apareció en un palco VIP junto a la hermana menor de la princesa, la princesa María Chiara de Borbón-Dos Sicilias, y la princesa Camilla, duquesa de Castro e hija de un multimillonario italiano. Kim Kardashian también estuvo presente, animando a su novio Lewis Hamilton, quien terminó segundo en la carrera de Fórmula 1.

Bardella, miembro del Parlamento Europeo, asumió el liderazgo del partido antiinmigrante francés Agrupación Nacional el año pasado, a los 29 años, sucediendo a Marie Le Pen, quien se enfrentó sin éxito al presidente francés Emmanuel Macron en 2017 y 2022. Su padre, Jean-Marie Le Pen, cofundó el partido en la década de 1970 junto con exmiembros de las Waffen-SS nazis, según Le Monde.

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María Carolina proviene de una rama de la Casa de Borbón que gobernó partes del sur de Italia y Sicilia durante los siglos XVIII y XIX, y que posteriormente vivió en el exilio. No obstante, los títulos de su familia carecen ahora de autoridad o validez legal en Italia.